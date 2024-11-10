Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Кинул": на Украине раскрыли, как Зеленский подставил Трампа - 10.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241110/zelenskiy-852712039.html
"Кинул": на Украине раскрыли, как Зеленский подставил Трампа
"Кинул": на Украине раскрыли, как Зеленский подставил Трампа - 10.11.2024, ПРАЙМ
"Кинул": на Украине раскрыли, как Зеленский подставил Трампа
Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал неприятный "подарок" новому американскому президенту Дональду Трампу, когда продлил военное положение в день... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T10:24+0300
2024-11-10T10:24+0300
политика
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/74/840967432_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_08d77e7838c639d04151a91fbefa3f78.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал неприятный "подарок" новому американскому президенту Дональду Трампу, когда продлил военное положение в день выборов, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене."Зеленский Трампа уже кинул, продлив военное положение на 90 дней 5 ноября, в день выборов", — объяснил он.Таким образом, считает Дубинский, киевский глава намеренно мешает республиканцу урегулировать украинский конфликт, поскольку для его завершения необходимо завершить военное положение. Ранее Трамп заявлял, что решит противоречия Москвы и Киева за один день в случае своего избрания на выборах.
https://1prime.ru/20241110/obschestvo-852711290.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/74/840967432_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_4532a88d878b14be6770b01a52805706.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, дональд трамп
Политика, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
10:24 10.11.2024
 
"Кинул": на Украине раскрыли, как Зеленский подставил Трампа

Дубинский: Зеленский подставил Трампа, продлив военное положение на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал неприятный "подарок" новому американскому президенту Дональду Трампу, когда продлил военное положение в день выборов, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
"Зеленский Трампа уже кинул, продлив военное положение на 90 дней 5 ноября, в день выборов", — объяснил он.
Таким образом, считает Дубинский, киевский глава намеренно мешает республиканцу урегулировать украинский конфликт, поскольку для его завершения необходимо завершить военное положение. Ранее Трамп заявлял, что решит противоречия Москвы и Киева за один день в случае своего избрания на выборах.
ВЭФ-2024. ДВФУ: 125 лет подготовки кадров для развития отношений России и стран Азии - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
"Больное общество": Захарова похвалила Трампа за его оценку американцев
09:16
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала