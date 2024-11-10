https://1prime.ru/20241110/zelenskiy-852712039.html

"Кинул": на Украине раскрыли, как Зеленский подставил Трампа

"Кинул": на Украине раскрыли, как Зеленский подставил Трампа - 10.11.2024, ПРАЙМ

"Кинул": на Украине раскрыли, как Зеленский подставил Трампа

Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал неприятный "подарок" новому американскому президенту Дональду Трампу, когда продлил военное положение в день... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T10:24+0300

2024-11-10T10:24+0300

2024-11-10T10:24+0300

политика

владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал неприятный "подарок" новому американскому президенту Дональду Трампу, когда продлил военное положение в день выборов, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене."Зеленский Трампа уже кинул, продлив военное положение на 90 дней 5 ноября, в день выборов", — объяснил он.Таким образом, считает Дубинский, киевский глава намеренно мешает республиканцу урегулировать украинский конфликт, поскольку для его завершения необходимо завершить военное положение. Ранее Трамп заявлял, что решит противоречия Москвы и Киева за один день в случае своего избрания на выборах.

https://1prime.ru/20241110/obschestvo-852711290.html

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владимир зеленский, дональд трамп