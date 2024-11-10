https://1prime.ru/20241110/zelenskiy-852712039.html
"Кинул": на Украине раскрыли, как Зеленский подставил Трампа
"Кинул": на Украине раскрыли, как Зеленский подставил Трампа - 10.11.2024, ПРАЙМ
"Кинул": на Украине раскрыли, как Зеленский подставил Трампа
Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал неприятный "подарок" новому американскому президенту Дональду Трампу, когда продлил военное положение в день... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T10:24+0300
2024-11-10T10:24+0300
2024-11-10T10:24+0300
политика
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/74/840967432_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_08d77e7838c639d04151a91fbefa3f78.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал неприятный "подарок" новому американскому президенту Дональду Трампу, когда продлил военное положение в день выборов, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене."Зеленский Трампа уже кинул, продлив военное положение на 90 дней 5 ноября, в день выборов", — объяснил он.Таким образом, считает Дубинский, киевский глава намеренно мешает республиканцу урегулировать украинский конфликт, поскольку для его завершения необходимо завершить военное положение. Ранее Трамп заявлял, что решит противоречия Москвы и Киева за один день в случае своего избрания на выборах.
https://1prime.ru/20241110/obschestvo-852711290.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/74/840967432_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_4532a88d878b14be6770b01a52805706.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, дональд трамп
Политика, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Кинул": на Украине раскрыли, как Зеленский подставил Трампа
Дубинский: Зеленский подставил Трампа, продлив военное положение на Украине
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал неприятный "подарок" новому американскому президенту Дональду Трампу, когда продлил военное положение в день выборов, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
"Зеленский Трампа уже кинул, продлив военное положение на 90 дней 5 ноября, в день выборов", — объяснил он.
Таким образом, считает Дубинский, киевский глава намеренно мешает республиканцу урегулировать украинский конфликт, поскольку для его завершения необходимо завершить военное положение. Ранее Трамп заявлял, что решит противоречия Москвы и Киева за один день в случае своего избрания на выборах.
"Больное общество": Захарова похвалила Трампа за его оценку американцев