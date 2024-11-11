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БРИКС стягивает к себе все богатства планеты

БРИКС стягивает к себе все богатства планеты - 11.11.2024, ПРАЙМ

БРИКС стягивает к себе все богатства планеты

Так уж устроен человек, что пока наработанная годами и десятилетиями существующая система работает и дает возможность сосуществовать в ней наибольшему... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T08:00+0300

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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Так уж устроен человек, что пока наработанная годами и десятилетиями существующая система работает и дает возможность сосуществовать в ней наибольшему количеству участников, никто особо и не задумывается о возможных ее недостатках и рисках в будущем. Как только система дает сбой, начинают возникать альтернативные варианты и предложения их дальнейшего развития и взаимодействия.Именно так произошло и в рамках фрагментации мировой экономики, когда в условиях высокой закредитованности и насыщенности продукцией развитых рынков Запада началось давление на остальные рынки за счет различного рода санкций и ограничений для ведения торговых операций в международной системе координат. В связи с этим союз стран БРИКС предложил создание альтернативной торговой системы с привлечением новых участников объединения на условиях равноправного межгосударственного общения. Именно это стало ключевым преимуществом союза по сравнению с другими системами взаимодействия экономик.Уже сейчас БРИКС насчитывает 10 стран-участников, и все больше экономик заинтересованы стать частью данного объединения. Азербайджан, Турция, Малайзия, Таиланд официально подали заявки на вступление в союз, а в будущем количество таких заявок только увеличится. Это говорит о большой заинтересованности стран, приверженных принципам равноправного участия в торговых взаимоотношениях.Уже сейчас страны БРИКС охватывают порядка 45% всего населения земного шара, при этом доля ВВП объединения на конец прошлого года насчитывает суммарно более 37% или 60 трлн долларов, что на 8% больше стран Большой семерки. При вступлении новых стран в данный союз этот разрыв будет только увеличиваться, как за счет наращивания дополнительных ресурсов, так и по причине более быстрого технологического развития БРИКС.Что же касается других преимуществ союза, то их становится все больше и больше. Для достижения устойчивого экономического развития и роста в первую очередь необходимы дешевые природные ресурсы, рабочая сила и достаточный потребительский рынок, а также новейшие технологии в различных секторах экономики. Если говорить о природных ресурсах в странах БРИКС, то только запасы нефти составляют 44% от всех мировых запасов. Мировое производство алюминия и титана на 80% расположено в странах союза БРИКС. Запасы золота в объединении насчитывают более 20% от всех мировых запасов. Что уж говорить о редкоземельных металлах, которые на 72% также расположены в странах БРИКС.Другим важным аспектом объединения является продовольственная безопасность, которая непосредственно влияет на устойчивость экономического развития каждой страны. Так, мировое производство пшеницы на 49% сконцентрировано в странах БРИКС и только на 19% в странах Большой семерки. Мировое производство риса на 55% расположено в объединении. Инвестиционная привлекательность союза также поразительна, учитывая рост прямых иностранных инвестиций за последние 20 лет на 22% до 355 млрд долларов.Таким образом, на наших глазах происходит формирование новой альтернативной региональной системы, которая сможет автономно развиваться при необходимости даже без участия внешних рынков. Более того, самодостаточность в имеющихся ресурсах объединения дает возможность создания своих собственных торговых площадок по регулированию их цен.Так, уже вставал вопрос о формировании зерновой биржи на базе союза БРИКС, следом может последовать и другая продукция, стоимость которой будет формироваться по заниженной цене внутри региона и по более высокой для внешних рынков. Ситуация с Европой в последнее время показала, что нет ничего хуже покупки природных ресурсов по завышенной стоимости. Это снижает уровень конкурентоспособности производимой продукции даже при наличии новейших технологий.То есть страны БРИКС смогут создать для себя необходимый набор преимуществ для повышения уровня конкурентоспособности своих экономик в мировой системе координат.Учитывая все эти факторы, союз стран БРИКС имеет значительный потенциал для дальнейшего своего развития и расширения. Россия же становится одним из ключевых игроков данного объединения, учитывая территориальные преимущества страны, включая развитие новых логистических маршрутов Северный морской путь и Север-Юг, а также человеческий и технологический потенциал, что сможет в еще большей степени нарастить преимущество всего Глобального Юга.Автор - Екатерина Новикова, к.э.н., доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова

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Екатерина Новикова https://cdnn.1prime.ru/img/84303/22/843032291_0:0:802:802_100x100_80_0_0_7c5f03ddf8ba8b80d92bf39fa6036be4.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Екатерина Новикова https://cdnn.1prime.ru/img/84303/22/843032291_0:0:802:802_100x100_80_0_0_7c5f03ddf8ba8b80d92bf39fa6036be4.jpg

мнения аналитиков, брикс, расширение брикс