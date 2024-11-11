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В ГД одобрили усиление контроля за использованием субсидий госкорпорациями
В ГД одобрили усиление контроля за использованием субсидий госкорпорациями - 11.11.2024, ПРАЙМ
В ГД одобрили усиление контроля за использованием субсидий госкорпорациями
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий усилить контроль за использованием бюджетных субсидий... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T21:02+0300
2024-11-11T21:02+0300
2024-11-11T21:02+0300
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госкорпорации
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий усилить контроль за использованием бюджетных субсидий госкорпорациями, государственными и публично-правовыми компаниями (ППК). Документ внесен правительством РФ. Он подготовлен в целях распространения с 1 января 2025 года на субсидии, предоставляемые из федерального бюджета госкорпорациям, госкомпаниям и ППК, общих требований, предъявляемых сейчас при предоставлении субсидий другим юрлицам. Законопроект допускает включение в правила предоставления субсидий госкорпорациям, госкомпаниям и ППК информации о последовательном достижении результатов предоставления субсидии (иных показателей) и порядка ее предоставления. "Правительству предоставляется право в правилах предоставления субсидий этим юридическим лицам фиксировать результаты использования этих субсидий с контрольными точками, с мониторингом, со всем как положено", - пояснил на заседании комитета заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров. А в случае, если за счет этих субсидий предоставляются средства другим юрлицам, то предлагается распределять их по общим правилам правительства через систему в рамках "Электронного бюджета", отметил он. Согласно пояснительной записке, данные изменения создадут условия для применения единых подходов при оценке достижения результатов предоставления госкорпорациям и компаниям субсидий из федерального бюджета и оценки достижения ими показателей программы (стратегии) деятельности. При этом будут обеспечены условия для включения результатов мониторинга деятельности госкорпораций, госкомпаний и ППК в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами "Электронный бюджет".
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россия, госдума, госкорпорации, контроль
РОССИЯ, Госдума, госкорпорации, контроль
В ГД одобрили усиление контроля за использованием субсидий госкорпорациями
Комитет ГД одобрил усиление контроля за использованием субсидий госкорпорациями
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий усилить контроль за использованием бюджетных субсидий госкорпорациями, государственными и публично-правовыми компаниями (ППК).
Документ внесен правительством РФ. Он подготовлен в целях распространения с 1 января 2025 года на субсидии, предоставляемые из федерального бюджета госкорпорациям, госкомпаниям и ППК, общих требований, предъявляемых сейчас при предоставлении субсидий другим юрлицам.
Законопроект допускает включение в правила предоставления субсидий госкорпорациям, госкомпаниям и ППК информации о последовательном достижении результатов предоставления субсидии (иных показателей) и порядка ее предоставления.
"Правительству предоставляется право в правилах предоставления субсидий этим юридическим лицам фиксировать результаты использования этих субсидий с контрольными точками, с мониторингом, со всем как положено", - пояснил на заседании комитета заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров. А в случае, если за счет этих субсидий предоставляются средства другим юрлицам, то предлагается распределять их по общим правилам правительства через систему в рамках "Электронного бюджета", отметил он.
Согласно пояснительной записке, данные изменения создадут условия для применения единых подходов при оценке достижения результатов предоставления госкорпорациям и компаниям субсидий из федерального бюджета и оценки достижения ими показателей программы (стратегии) деятельности.
При этом будут обеспечены условия для включения результатов мониторинга деятельности госкорпораций, госкомпаний и ППК в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами "Электронный бюджет".
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