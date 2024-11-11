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Европа добивается стратегического поражения России, заявил Песков
Европа добивается стратегического поражения России, заявил Песков - 11.11.2024, ПРАЙМ
Европа добивается стратегического поражения России, заявил Песков
Европейские лидеры по-прежнему нацелены на стратегическое поражение России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T12:28+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Европейские лидеры по-прежнему нацелены на стратегическое поражение России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ничего исключать нельзя... Они демонстрируют, что европейские руководители продолжают свою линию, собственно, они продолжают добиваться стратегического поражения нашей страны, Российской Федерации", - отметил он в беседе с журналистами.Он также заметил, что Европа проявляет нервозность и опасения после избрания Дональда Трампа президентом США. Он добавил, что Кремль будет внимательно следить за развитием событий и за позицией обеих сторон.
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россия, ес, кремль
Политика, РОССИЯ, ЕС, Кремль
Европа добивается стратегического поражения России, заявил Песков
Песков: главы ЕС продолжают добиваться стратегического поражения России
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Европейские лидеры по-прежнему нацелены на стратегическое поражение России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ничего исключать нельзя... Они демонстрируют, что европейские руководители продолжают свою линию, собственно, они продолжают добиваться стратегического поражения нашей страны, Российской Федерации", - отметил он в беседе с журналистами.
Он также заметил, что Европа проявляет нервозность и опасения после избрания Дональда Трампа президентом США. Он добавил, что Кремль будет внимательно следить за развитием событий и за позицией обеих сторон.
Путин: США и их сателлиты хотят нанести России стратегическое поражение