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Налоговая спросит. Чем обернется перенос годовой премии с января на декабрь

Налоговая спросит. Чем обернется перенос годовой премии с января на декабрь - 11.11.2024, ПРАЙМ

Налоговая спросит. Чем обернется перенос годовой премии с января на декабрь

Российские компании обсуждают вопрос о переносе выплаты ежегодных бонусов работникам с начала 2025 года на конец текущего. Для чего это делается и чем может... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T02:02+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российские компании обсуждают вопрос о переносе выплаты ежегодных бонусов работникам с начала 2025 года на конец текущего. Для чего это делается и чем может обернуться, рассказал агентству “Прайм" партнер аудиторско-консалтинговой группы "Юникон" Виталий Иваненко. Перенос выплат связан с обложением полученных в этом году доходов по действующим ставкам НДФЛ, разъяснил он. С 2025 года премиальные выплаты от работодателей могут облагаться по повышенным ставкам (15%, 18%, 20 и 25%) при превышении установленного порога. Вообще трудовое законодательство РФ не ограничивает работодателей в их праве поощрять работника за труд - это можно сделать в любой форме и в любое время (ст. 132 ТК РФ). Вместе с этим, для учета расходов на оплату труда работников с целью обложения налогом на прибыль такие выплаты должны быть экономически обоснованы, документально подтверждены и направлены на получение дохода (ст. 252 НК РФ). "Таким образом, чтобы перенести выплату годовых премий с начала следующего года на конец этого необходимо подготовить соответствующее экономическое и документальное обоснование", - объясняет Иваненко. Так, возможность переноса должна быть предусмотрена локальным нормативным актом, в соответствии с которым выплачивается премия - организация должна располагать показателями для расчета такой премии и обоснованием для её выплаты и т.п. При выполнении этих условий компания сможет как учесть выплаченные суммы для целей налогообложения, так и ответить на возможные вопросы от налогового органа о том, почему премия была выплачена именно в 2024 году, подытожил Иваненко.

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премия, бизнес, ндфл