https://1prime.ru/20241112/abkhaziya-852759452.html
В Абхазии разблокировали движение по Кодорскому мосту
В Абхазии разблокировали движение по Кодорскому мосту - 12.11.2024, ПРАЙМ
В Абхазии разблокировали движение по Кодорскому мосту
В Абхазии движение по мосту через реку Кодор, который был заблокирован оппозицией, было восстановлено. Об этом агентству РИА Новости сообщил начальник ГАИ... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T12:58+0300
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2024-11-12T12:58+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. В Абхазии движение по мосту через реку Кодор, который был заблокирован оппозицией, было восстановлено. Об этом агентству РИА Новости сообщил начальник ГАИ Очамчирского района Эдуард Кукуридзе."Движение через реку Кодор восстановлено. Автомобили двигаются беспрепятственно", - отметил он.Перекрытые верхний и нижний мосты Гумистинского района остаются заблокированными.Протесты в Сухуме начались из-за принятия закона о регулировании правового статуса многофункциональных комплексов, который вызвал неодобрение оппозиции. Этот закон связан с межправительственным соглашением о инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Абхазии. Оппозиция считает, что этот закон открывает путь к продаже абхазской недвижимости российскими компаниями, что вызвало негодование.
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Политика, РОССИЯ, АБХАЗИЯ
В Абхазии разблокировали движение по Кодорскому мосту
В Абхазии разблокировали Кодорский мост, который перекрывала оппозиция
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. В Абхазии движение по мосту через реку Кодор, который был заблокирован оппозицией, было восстановлено. Об этом агентству РИА Новости сообщил начальник ГАИ Очамчирского района Эдуард Кукуридзе.
"Движение через реку Кодор восстановлено. Автомобили двигаются беспрепятственно", - отметил он.
Перекрытые верхний и нижний мосты Гумистинского района остаются заблокированными.
Протесты в Сухуме начались из-за принятия закона о регулировании правового статуса многофункциональных комплексов, который вызвал неодобрение оппозиции. Этот закон связан с межправительственным соглашением о инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Абхазии. Оппозиция считает, что этот закон открывает путь к продаже абхазской недвижимости российскими компаниями, что вызвало негодование.
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