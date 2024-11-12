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Бензин на российской бирже продолжил дорожать

Бензин на российской бирже продолжил дорожать - 12.11.2024, ПРАЙМ

Бензин на российской бирже продолжил дорожать

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет четвертую торговую сессию подряд, при этом только за вторник... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T14:18+0300

2024-11-12T14:18+0300

2024-11-12T14:19+0300

энергетика

россия

бензин

спбмтсб

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет четвертую торговую сессию подряд, при этом только за вторник марка Аи-95 подорожала сразу почти на 1%, свидетельствуют данные торгов. Цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России во вторник выросла на 0,06%, до 60 087 рублей за тонну, на Аи-95 - на 0,92%, до 62 638 рублей. На прошлой неделе стоимость Аи-95 опустилась ниже 61 000 рублей за тонну впервые с конца июня, но уже в четверг цена вернулась к росту. Также по итогам торговой сессии подорожало летнее и межсезонное дизельное топливо. Цена на летнее дизтопливо выросла на 0,06%, до 60 147 рублей за тонну, на межсезонное - на 0,25%, до 58 650 рублей за тонну. При этом зимнее дизтопливо подешевело на 0,08% - до 72 502 рублей за тонну. Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГ) подешевела на 2,78%, до 32 268 рублей, мазута - на 1,12%, до 28 290 рублей. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Однако вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу объявил, что власти в ближайшее время обсудят вопрос разрешения экспорта для марки Аи-92. Эмбарго будет снято, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива. Также в начале октября Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.

https://1prime.ru/20241108/benzin-852692716.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бензин, спбмтсб