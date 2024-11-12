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Бензин на российской бирже продолжил дорожать - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Бензин на российской бирже продолжил дорожать
Бензин на российской бирже продолжил дорожать - 12.11.2024, ПРАЙМ
Бензин на российской бирже продолжил дорожать
Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет четвертую торговую сессию подряд, при этом только за вторник... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T14:18+0300
2024-11-12T14:19+0300
энергетика
россия
бензин
спбмтсб
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет четвертую торговую сессию подряд, при этом только за вторник марка Аи-95 подорожала сразу почти на 1%, свидетельствуют данные торгов. Цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России во вторник выросла на 0,06%, до 60 087 рублей за тонну, на Аи-95 - на 0,92%, до 62 638 рублей. На прошлой неделе стоимость Аи-95 опустилась ниже 61 000 рублей за тонну впервые с конца июня, но уже в четверг цена вернулась к росту. Также по итогам торговой сессии подорожало летнее и межсезонное дизельное топливо. Цена на летнее дизтопливо выросла на 0,06%, до 60 147 рублей за тонну, на межсезонное - на 0,25%, до 58 650 рублей за тонну. При этом зимнее дизтопливо подешевело на 0,08% - до 72 502 рублей за тонну. Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГ) подешевела на 2,78%, до 32 268 рублей, мазута - на 1,12%, до 28 290 рублей. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Однако вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу объявил, что власти в ближайшее время обсудят вопрос разрешения экспорта для марки Аи-92. Эмбарго будет снято, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива. Также в начале октября Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.
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россия, бензин, спбмтсб
Энергетика, РОССИЯ, Бензин, СПбМТСБ
14:18 12.11.2024 (обновлено: 14:19 12.11.2024)
 
Бензин на российской бирже продолжил дорожать

Бензин на СПбМТСБ продолжил дорожать во вторник

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет четвертую торговую сессию подряд, при этом только за вторник марка Аи-95 подорожала сразу почти на 1%, свидетельствуют данные торгов.
Цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России во вторник выросла на 0,06%, до 60 087 рублей за тонну, на Аи-95 - на 0,92%, до 62 638 рублей. На прошлой неделе стоимость Аи-95 опустилась ниже 61 000 рублей за тонну впервые с конца июня, но уже в четверг цена вернулась к росту.
Также по итогам торговой сессии подорожало летнее и межсезонное дизельное топливо. Цена на летнее дизтопливо выросла на 0,06%, до 60 147 рублей за тонну, на межсезонное - на 0,25%, до 58 650 рублей за тонну. При этом зимнее дизтопливо подешевело на 0,08% - до 72 502 рублей за тонну.
Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГ) подешевела на 2,78%, до 32 268 рублей, мазута - на 1,12%, до 28 290 рублей.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Однако вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу объявил, что власти в ближайшее время обсудят вопрос разрешения экспорта для марки Аи-92. Эмбарго будет снято, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива.
Также в начале октября Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.
Заправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
Бензин Аи-95 на бирже в России продолжил дорожать в пятницу
8 ноября, 14:20
 
ЭнергетикаРОССИЯБензинСПбМТСБ
 
 
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