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"Кошмар стал явью": экономика ЕС готовится к возвращению Трампа - 12.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241112/ekonomika-852758188.html
"Кошмар стал явью": экономика ЕС готовится к возвращению Трампа
"Кошмар стал явью": экономика ЕС готовится к возвращению Трампа - 12.11.2024, ПРАЙМ
"Кошмар стал явью": экономика ЕС готовится к возвращению Трампа
Победа Дональда Трампа на выборах президента США стала наихудшим кошмаром для экономики Европы. Таким мнением поделился экономист нидерландского банка ING... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T12:22+0300
2024-11-12T12:22+0300
экономика
ес
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Победа Дональда Трампа на выборах президента США стала наихудшим кошмаром для экономики Европы. Таким мнением поделился экономист нидерландского банка ING Карстен Бжеский, его цитирует New York Times."Наихудший экономический кошмар Европы стал явью", - отметил Бжеский в беседе с газетой.Он предупредил, что президентство Трампа может привести еврозону к полномасштабной рецессии в 2025 году. Политическая неопределенность в отношении торговли, технологий, Украины, изменения климата и других сфер может охладить инвестиции в Европе и замедлить ее рост.Увеличение американских пошлин на товары из Европы негативно скажется на отраслях, таких, как автомобилестроение, фармацевтика и машиностроение. Кроме того, более строгая политика Трампа в отношении Китая заставит Европу выбирать сторону и может вызвать ответные меры со стороны США за бездействие.Ко всему прочему, европейским партнерам США по НАТО придется увеличить расходы на оборону, что приведет к росту бюджетного дефицита.
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ес, сша, дональд трамп
Экономика, ЕС, США, Дональд Трамп
12:22 12.11.2024
 
"Кошмар стал явью": экономика ЕС готовится к возвращению Трампа

NYT: переизбрание Трампа стало наихудшим кошмаром для экономики Европы

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Победа Дональда Трампа на выборах президента США стала наихудшим кошмаром для экономики Европы. Таким мнением поделился экономист нидерландского банка ING Карстен Бжеский, его цитирует New York Times.
"Наихудший экономический кошмар Европы стал явью", - отметил Бжеский в беседе с газетой.
Он предупредил, что президентство Трампа может привести еврозону к полномасштабной рецессии в 2025 году. Политическая неопределенность в отношении торговли, технологий, Украины, изменения климата и других сфер может охладить инвестиции в Европе и замедлить ее рост.
Увеличение американских пошлин на товары из Европы негативно скажется на отраслях, таких, как автомобилестроение, фармацевтика и машиностроение. Кроме того, более строгая политика Трампа в отношении Китая заставит Европу выбирать сторону и может вызвать ответные меры со стороны США за бездействие.
Ко всему прочему, европейским партнерам США по НАТО придется увеличить расходы на оборону, что приведет к росту бюджетного дефицита.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
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ЭкономикаЕССШАДональд Трамп
 
 
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