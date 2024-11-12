https://1prime.ru/20241112/ekonomika-852758188.html

"Кошмар стал явью": экономика ЕС готовится к возвращению Трампа

"Кошмар стал явью": экономика ЕС готовится к возвращению Трампа - 12.11.2024, ПРАЙМ

"Кошмар стал явью": экономика ЕС готовится к возвращению Трампа

Победа Дональда Трампа на выборах президента США стала наихудшим кошмаром для экономики Европы. Таким мнением поделился экономист нидерландского банка ING... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T12:22+0300

2024-11-12T12:22+0300

2024-11-12T12:22+0300

экономика

ес

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151619_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3fed6bc56cc0e56592ce289e553d244f.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Победа Дональда Трампа на выборах президента США стала наихудшим кошмаром для экономики Европы. Таким мнением поделился экономист нидерландского банка ING Карстен Бжеский, его цитирует New York Times."Наихудший экономический кошмар Европы стал явью", - отметил Бжеский в беседе с газетой.Он предупредил, что президентство Трампа может привести еврозону к полномасштабной рецессии в 2025 году. Политическая неопределенность в отношении торговли, технологий, Украины, изменения климата и других сфер может охладить инвестиции в Европе и замедлить ее рост.Увеличение американских пошлин на товары из Европы негативно скажется на отраслях, таких, как автомобилестроение, фармацевтика и машиностроение. Кроме того, более строгая политика Трампа в отношении Китая заставит Европу выбирать сторону и может вызвать ответные меры со стороны США за бездействие.Ко всему прочему, европейским партнерам США по НАТО придется увеличить расходы на оборону, что приведет к росту бюджетного дефицита.

https://1prime.ru/20241112/ekonomika-852751286.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, сша, дональд трамп