https://1prime.ru/20241112/ekonomika-852758188.html
"Кошмар стал явью": экономика ЕС готовится к возвращению Трампа
"Кошмар стал явью": экономика ЕС готовится к возвращению Трампа - 12.11.2024, ПРАЙМ
"Кошмар стал явью": экономика ЕС готовится к возвращению Трампа
Победа Дональда Трампа на выборах президента США стала наихудшим кошмаром для экономики Европы. Таким мнением поделился экономист нидерландского банка ING... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T12:22+0300
2024-11-12T12:22+0300
2024-11-12T12:22+0300
экономика
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Победа Дональда Трампа на выборах президента США стала наихудшим кошмаром для экономики Европы. Таким мнением поделился экономист нидерландского банка ING Карстен Бжеский, его цитирует New York Times."Наихудший экономический кошмар Европы стал явью", - отметил Бжеский в беседе с газетой.Он предупредил, что президентство Трампа может привести еврозону к полномасштабной рецессии в 2025 году. Политическая неопределенность в отношении торговли, технологий, Украины, изменения климата и других сфер может охладить инвестиции в Европе и замедлить ее рост.Увеличение американских пошлин на товары из Европы негативно скажется на отраслях, таких, как автомобилестроение, фармацевтика и машиностроение. Кроме того, более строгая политика Трампа в отношении Китая заставит Европу выбирать сторону и может вызвать ответные меры со стороны США за бездействие.Ко всему прочему, европейским партнерам США по НАТО придется увеличить расходы на оборону, что приведет к росту бюджетного дефицита.
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ес, сша, дональд трамп
Экономика, ЕС, США, Дональд Трамп
"Кошмар стал явью": экономика ЕС готовится к возвращению Трампа
NYT: переизбрание Трампа стало наихудшим кошмаром для экономики Европы
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Победа Дональда Трампа на выборах президента США стала наихудшим кошмаром для экономики Европы. Таким мнением поделился экономист нидерландского банка ING Карстен Бжеский, его цитирует New York Times.
"Наихудший экономический кошмар Европы стал явью", - отметил Бжеский в беседе с газетой.
Он предупредил, что президентство Трампа может привести еврозону к полномасштабной рецессии в 2025 году. Политическая неопределенность в отношении торговли, технологий, Украины, изменения климата и других сфер может охладить инвестиции в Европе и замедлить ее рост.
Увеличение американских пошлин на товары из Европы негативно скажется на отраслях, таких, как автомобилестроение, фармацевтика и машиностроение. Кроме того, более строгая политика Трампа в отношении Китая заставит Европу выбирать сторону и может вызвать ответные меры со стороны США за бездействие.
Ко всему прочему, европейским партнерам США по НАТО придется увеличить расходы на оборону, что приведет к росту бюджетного дефицита.
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