Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Т Плюс" увеличила выработку электроэнергии на 4,8% - 12.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241112/elektroenergiya-852761797.html
"Т Плюс" увеличила выработку электроэнергии на 4,8%
"Т Плюс" увеличила выработку электроэнергии на 4,8% - 12.11.2024, ПРАЙМ
"Т Плюс" увеличила выработку электроэнергии на 4,8%
"Т Плюс" за январь-сентябрь 2024 года увеличила выработку электроэнергии на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 40,6 миллиарда кВт.ч,... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T14:15+0300
2024-11-12T14:15+0300
энергетика
россия
электричество
https://cdnn.1prime.ru/img/83892/70/838927091_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_55640fcdfea5d7faa8bbaeb5ba0b6563.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Т Плюс" за январь-сентябрь 2024 года увеличила выработку электроэнергии на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 40,6 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. "Т Плюс" подвела итоги работы за три квартала 2024 года. С января по сентябрь объекты группы выработали 40,6 миллиарда кВт.ч электроэнергии. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году", - говорится в сообщении. Отпуск тепла с ТЭЦ и котельных вырос на 9,3%, достигнув 66,3 миллиона Гкал.ч. Компания пояснила, что производство электроэнергии выросло из-за повышенного спроса на нее на рынке и в связи с ростом выработки тепла, что, в свою очередь, было обусловлено более холодной погодой в 2024 году, более поздним окончанием отопительного сезона и увеличением потребления пара крупными предприятиями. "Также "Т Плюс" ввела в работу новые источники тепловой энергии, что также повлияло на показатель выработки тепла. За год были запущены котельная "Южная" в Свердловской области, котельная поселка 116 км в Самарской области, Слободские водогрейные котельные в Кировской области и котельная в Иванове", - добавляется в сообщении. "Т Плюс" работает в 16 регионах России в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,6 гигаватта, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/час. По состоянию на 2021 год 39,59% капитала компании косвенно контролировал Виктор Вексельберг. Остальные доли были у миноритарных акционеров. Актуальный состав акционеров не раскрывается.
https://1prime.ru/20241022/tgk-1-852313771.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83892/70/838927091_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a654e59cca2e427c59bcfa5f3b97fe1d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, электричество
Энергетика, РОССИЯ, электричество
14:15 12.11.2024
 
"Т Плюс" увеличила выработку электроэнергии на 4,8%

"Т Плюс" за 9 месяцев увеличила выработку электроэнергии до 40,6 миллиарда кВт.ч

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Т Плюс" за январь-сентябрь 2024 года увеличила выработку электроэнергии на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 40,6 миллиарда кВт.ч, сообщила компания.
"Т Плюс" подвела итоги работы за три квартала 2024 года. С января по сентябрь объекты группы выработали 40,6 миллиарда кВт.ч электроэнергии. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году", - говорится в сообщении.
Отпуск тепла с ТЭЦ и котельных вырос на 9,3%, достигнув 66,3 миллиона Гкал.ч.
Компания пояснила, что производство электроэнергии выросло из-за повышенного спроса на нее на рынке и в связи с ростом выработки тепла, что, в свою очередь, было обусловлено более холодной погодой в 2024 году, более поздним окончанием отопительного сезона и увеличением потребления пара крупными предприятиями.
"Также "Т Плюс" ввела в работу новые источники тепловой энергии, что также повлияло на показатель выработки тепла. За год были запущены котельная "Южная" в Свердловской области, котельная поселка 116 км в Самарской области, Слободские водогрейные котельные в Кировской области и котельная в Иванове", - добавляется в сообщении.
"Т Плюс" работает в 16 регионах России в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,6 гигаватта, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/час. По состоянию на 2021 год 39,59% капитала компании косвенно контролировал Виктор Вексельберг. Остальные доли были у миноритарных акционеров. Актуальный состав акционеров не раскрывается.
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
ТГК-1 увеличила выработку электроэнергии на 9,3 процента
22 октября, 09:53
 
ЭнергетикаРОССИЯэлектричество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала