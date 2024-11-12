https://1prime.ru/20241112/elektroenergiya-852761797.html

"Т Плюс" увеличила выработку электроэнергии на 4,8%

"Т Плюс" увеличила выработку электроэнергии на 4,8% - 12.11.2024, ПРАЙМ

"Т Плюс" увеличила выработку электроэнергии на 4,8%

"Т Плюс" за январь-сентябрь 2024 года увеличила выработку электроэнергии на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 40,6 миллиарда кВт.ч,... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T14:15+0300

2024-11-12T14:15+0300

2024-11-12T14:15+0300

энергетика

россия

электричество

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Т Плюс" за январь-сентябрь 2024 года увеличила выработку электроэнергии на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 40,6 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. "Т Плюс" подвела итоги работы за три квартала 2024 года. С января по сентябрь объекты группы выработали 40,6 миллиарда кВт.ч электроэнергии. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году", - говорится в сообщении. Отпуск тепла с ТЭЦ и котельных вырос на 9,3%, достигнув 66,3 миллиона Гкал.ч. Компания пояснила, что производство электроэнергии выросло из-за повышенного спроса на нее на рынке и в связи с ростом выработки тепла, что, в свою очередь, было обусловлено более холодной погодой в 2024 году, более поздним окончанием отопительного сезона и увеличением потребления пара крупными предприятиями. "Также "Т Плюс" ввела в работу новые источники тепловой энергии, что также повлияло на показатель выработки тепла. За год были запущены котельная "Южная" в Свердловской области, котельная поселка 116 км в Самарской области, Слободские водогрейные котельные в Кировской области и котельная в Иванове", - добавляется в сообщении. "Т Плюс" работает в 16 регионах России в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,6 гигаватта, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/час. По состоянию на 2021 год 39,59% капитала компании косвенно контролировал Виктор Вексельберг. Остальные доли были у миноритарных акционеров. Актуальный состав акционеров не раскрывается.

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россия, электричество