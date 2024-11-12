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Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри - 12.11.2024, ПРАЙМ
Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
Государственная Дума приняла законопроект о запрете пропаганды идеологии отказа от ребенка (чайлдфри) в интернете, СМИ, кино и рекламе. | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T14:27+0300
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россия
госдума
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Государственная Дума приняла законопроект о запрете пропаганды идеологии отказа от ребенка (чайлдфри) в интернете, СМИ, кино и рекламе.Закон носит цель предотвратить распространение деструктивного контента, который может негативно влиять на решение иметь детей. Согласно закону, владельцы сайтов и информационных систем должны осуществлять мониторинг социальной сети, чтобы обнаружить информацию, пропагандирующую отказ от рождения детей. Любое распространение такого материала может привести к добавлению сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.За нарушение запрета на пропаганду чайлдфри предусмотрены штрафы вплоть до 5 миллионов рублей. Законопроект поддерживается спикером Госдумы Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими членами государственных органов.
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россия, госдума, штраф
РОССИЯ, Госдума, штраф
14:27 12.11.2024
 
Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри

Госдума приняла законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Государственная Дума приняла законопроект о запрете пропаганды идеологии отказа от ребенка (чайлдфри) в интернете, СМИ, кино и рекламе.
Закон носит цель предотвратить распространение деструктивного контента, который может негативно влиять на решение иметь детей. Согласно закону, владельцы сайтов и информационных систем должны осуществлять мониторинг социальной сети, чтобы обнаружить информацию, пропагандирующую отказ от рождения детей. Любое распространение такого материала может привести к добавлению сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.
За нарушение запрета на пропаганду чайлдфри предусмотрены штрафы вплоть до 5 миллионов рублей. Законопроект поддерживается спикером Госдумы Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими членами государственных органов.
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