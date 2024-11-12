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Каллас пообещала противостоять России на посту главы евродипломатии - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Каллас пообещала противостоять России на посту главы евродипломатии
Каллас пообещала противостоять России на посту главы евродипломатии - 12.11.2024, ПРАЙМ
Каллас пообещала противостоять России на посту главы евродипломатии
Кандидат на пост главы евродипломатии Кая Каллас собирается сосредоточиться на противостоянии с Россией и Китаем и на поддержке Украины. Об этом она заявила в... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T11:49+0300
2024-11-12T11:52+0300
политика
ес
кая каллас
россия
украина
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Кандидат на пост главы евродипломатии Кая Каллас собирается сосредоточиться на противостоянии с Россией и Китаем и на поддержке Украины. Об этом она заявила в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Европарламента."Я вижу, что такие игроки, как Россия, Китай, КНДР и Иран, стремятся изменить международный порядок, построенный на правилах. Я вижу, как Китай и Россия используют открытость нашего общества против нас. Мы должны осознавать угрозы и давать соответствующий ответ совместно с нашими партнерами", - отметила она.Каллас выразила намерение сотрудничать с известным русофобом Андрюсом Кубилюсом, который претендует на пост еврокомиссара по обороне и космосу, и уже заявил, что намерен готовиться к войне с Россией.Важным приоритетом для Каллас является поддержка Украины, она выразила уверенность, что ЕС должен обеспечить победу Украины и продолжить предоставлять военную, финансовую и гуманитарную помощь. Каллас также отметила, что ЕС защищает европейскую безопасность и принципы в Украине.Каллас также заявила о своем желании установить контакты с командой Дональда Трампа, победившего на выборах в США. Она отметила, что во время своих визитов в Америку встречалась с представителями обеих партий и наладила контакты с приближенными к Трампу
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ес, кая каллас, россия, украина
Политика, ЕС, Кая Каллас, РОССИЯ, УКРАИНА
11:49 12.11.2024 (обновлено: 11:52 12.11.2024)
 
Каллас пообещала противостоять России на посту главы евродипломатии

Будущая глава дипломатии ЕС Каллас будет противостоять России и Китаю

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Кандидат на пост главы евродипломатии Кая Каллас собирается сосредоточиться на противостоянии с Россией и Китаем и на поддержке Украины. Об этом она заявила в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Европарламента.
"Я вижу, что такие игроки, как Россия, Китай, КНДР и Иран, стремятся изменить международный порядок, построенный на правилах. Я вижу, как Китай и Россия используют открытость нашего общества против нас. Мы должны осознавать угрозы и давать соответствующий ответ совместно с нашими партнерами", - отметила она.
Каллас выразила намерение сотрудничать с известным русофобом Андрюсом Кубилюсом, который претендует на пост еврокомиссара по обороне и космосу, и уже заявил, что намерен готовиться к войне с Россией.
Важным приоритетом для Каллас является поддержка Украины, она выразила уверенность, что ЕС должен обеспечить победу Украины и продолжить предоставлять военную, финансовую и гуманитарную помощь. Каллас также отметила, что ЕС защищает европейскую безопасность и принципы в Украине.
Каллас также заявила о своем желании установить контакты с командой Дональда Трампа, победившего на выборах в США. Она отметила, что во время своих визитов в Америку встречалась с представителями обеих партий и наладила контакты с приближенными к Трампу
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
ЕС сделал русофобку Каллас главой дипломатии. Это — ясный сигнал Москве
15 июля, 16:19
 
ПолитикаЕСКая КалласРОССИЯУКРАИНА
 
 
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