https://1prime.ru/20241112/nato-852758961.html

"Выбивали бы": в НАТО назвали, что удерживает альянс от войны с Россией

"Выбивали бы": в НАТО назвали, что удерживает альянс от войны с Россией - 12.11.2024, ПРАЙМ

"Выбивали бы": в НАТО назвали, что удерживает альянс от войны с Россией

Если бы Россия не обладала ядерным оружием, Североатлантический альянс вступил бы в прямую конфронтацию с Москвой, пишет издание Military Watch Magazine со... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T12:37+0300

2024-11-12T12:37+0300

2024-11-12T12:37+0300

вооружения

россия

нато

ядерное оружие

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Если бы Россия не обладала ядерным оружием, Североатлантический альянс вступил бы в прямую конфронтацию с Москвой, пишет издание Military Watch Magazine со ссылкой на заявления главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра.Так, в ходе своего выступления на оборонном саммите в Чехии он заявил, что наличие у Москвы ядерного оружия является ключевым фактором сдерживания коллективного Запада от открытого конфликта. “Я абсолютно убежден, что, если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы уже давно были на Украине и выбивали бы их оттуда”, — подчеркнул Бауэр.Военный признал: несмотря на то, что по обычной мощи альянс превосходит Россию, ее расширение сухопутных войск и оборонного сектора с 2022 года, а также неэффективность европейских армий и кризис военной промышленности Запада привели к общему упадку возможностей союзников перед лицом Москвы.Сегодняшняя геополитическая ситуация свидетельствует о провале Украины и ее партнеров в конфликте с Москвой, а потому, отметил глава Военного комитета блока, Западу стоит готовиться к тасовке сфер влияния в Европе и, в частности, на самой Украине.Полный текст читайте на ИноСМИ

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россия, нато, ядерное оружие