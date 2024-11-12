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ФСБ предотвратила поджог на ж/д вблизи ТЭС в Крыму по указу Киева

ФСБ предотвратила поджог на ж/д вблизи ТЭС в Крыму по указу Киева - 12.11.2024, ПРАЙМ

ФСБ предотвратила поджог на ж/д вблизи ТЭС в Крыму по указу Киева

В Севастополе задержан местный житель, пытавшийся поджечь железную дорогу вблизи ТЭС по приказу Киева, передает ЦОС ФСБ России. | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T10:02+0300

2024-11-12T10:02+0300

2024-11-12T10:02+0300

происшествия

терроризм

украина

севастополь

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. В Севастополе задержан местный житель, пытавшийся поджечь железную дорогу вблизи ТЭС по приказу Киева, передает ЦОС ФСБ России. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе вблизи Балаклавской ТЭС", - следует из заявления ведомства. Так, правоохранители установили, что 29-летний мужчина в сентябре прошлого года установил связь с СБУ для конфиденциального сотрудничества. По заданию украинской службы безопасности россиянин должен был нарушить работу железнодорожного транспорта посредством поджога оборудования. Для этого киевский режим направил ему средства, на которые мужчина приобрел необходимые для совершения преступления вещи. "Однако свой умысел злоумышленник не довел до конца, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ России на месте совершения", - заключили в ЦОС ФСБ. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ст. 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной, либо иностранной организацией), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на террористический акт) УК России.

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украина

севастополь

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терроризм, украина, севастополь