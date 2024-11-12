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Еврокомиссия изучает возможность повышения пошлин на товары из России

Еврокомиссия изучает возможность повышения пошлин на товары из России - 12.11.2024, ПРАЙМ

Еврокомиссия изучает возможность повышения пошлин на товары из России

Еврокомиссия изучает полученное ранее письмо от стран Евросоюза с предложением по повышению импортных пошлин на ряд товаров из России, рассказал представитель... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T16:25+0300

2024-11-12T16:25+0300

2024-11-12T16:26+0300

экономика

ек

повышение пошлин

россия

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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – ПРАЙМ. Еврокомиссия изучает полученное ранее письмо от стран Евросоюза с предложением по повышению импортных пошлин на ряд товаров из России, рассказал представитель ЕК Олоф Жилл в ходе брифинга в Брюсселе. "Я не могу назвать сроки, в которые мы ответим на это письмо. Мы его получили. Эти вопросы постоянно рассматриваются и находятся в обсуждении со странами ЕС. В советующий момент последует ответ на это письмо", - подчеркнул он.Ранее министерства иностранных дел государств Северной Европы и Балтии, а также Польша и Ирландия направили в ЕК предложение о повышении ввозных пошлин на российские товары. Таким образом, отметили представители, государства намерены усилить поддержку Киева.

https://1prime.ru/20241112/polsha-852767756.html

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ек, повышение пошлин, россия, украина