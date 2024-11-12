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Еврокомиссия изучает возможность повышения пошлин на товары из России
Еврокомиссия изучает возможность повышения пошлин на товары из России - 12.11.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссия изучает возможность повышения пошлин на товары из России
Еврокомиссия изучает полученное ранее письмо от стран Евросоюза с предложением по повышению импортных пошлин на ряд товаров из России, рассказал представитель... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T16:25+0300
2024-11-12T16:25+0300
2024-11-12T16:26+0300
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – ПРАЙМ. Еврокомиссия изучает полученное ранее письмо от стран Евросоюза с предложением по повышению импортных пошлин на ряд товаров из России, рассказал представитель ЕК Олоф Жилл в ходе брифинга в Брюсселе. "Я не могу назвать сроки, в которые мы ответим на это письмо. Мы его получили. Эти вопросы постоянно рассматриваются и находятся в обсуждении со странами ЕС. В советующий момент последует ответ на это письмо", - подчеркнул он.Ранее министерства иностранных дел государств Северной Европы и Балтии, а также Польша и Ирландия направили в ЕК предложение о повышении ввозных пошлин на российские товары. Таким образом, отметили представители, государства намерены усилить поддержку Киева.
https://1prime.ru/20241112/polsha-852767756.html
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ек, повышение пошлин, россия, украина
Экономика, ЕК, повышение пошлин, РОССИЯ, УКРАИНА
Еврокомиссия изучает возможность повышения пошлин на товары из России
ЕК изучает предложение стран ЕС по повышению импортных пошлин на российские товары
БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – ПРАЙМ. Еврокомиссия изучает полученное ранее письмо от стран Евросоюза с предложением по повышению импортных пошлин на ряд товаров из России, рассказал представитель ЕК Олоф Жилл в ходе брифинга в Брюсселе.
"Я не могу назвать сроки, в которые мы ответим на это письмо. Мы его получили. Эти вопросы постоянно рассматриваются и находятся в обсуждении со странами ЕС. В советующий момент последует ответ на это письмо", - подчеркнул он.
Ранее министерства иностранных дел государств Северной Европы и Балтии, а также Польша и Ирландия направили в ЕК предложение о повышении ввозных пошлин на российские товары. Таким образом, отметили представители, государства намерены усилить поддержку Киева.
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