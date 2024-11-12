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Еврокомиссия изучает возможность повышения пошлин на товары из России - 12.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Еврокомиссия изучает возможность повышения пошлин на товары из России
Еврокомиссия изучает возможность повышения пошлин на товары из России - 12.11.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссия изучает возможность повышения пошлин на товары из России
Еврокомиссия изучает полученное ранее письмо от стран Евросоюза с предложением по повышению импортных пошлин на ряд товаров из России, рассказал представитель... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T16:25+0300
2024-11-12T16:26+0300
экономика
ек
повышение пошлин
россия
украина
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – ПРАЙМ. Еврокомиссия изучает полученное ранее письмо от стран Евросоюза с предложением по повышению импортных пошлин на ряд товаров из России, рассказал представитель ЕК Олоф Жилл в ходе брифинга в Брюсселе. "Я не могу назвать сроки, в которые мы ответим на это письмо. Мы его получили. Эти вопросы постоянно рассматриваются и находятся в обсуждении со странами ЕС. В советующий момент последует ответ на это письмо", - подчеркнул он.Ранее министерства иностранных дел государств Северной Европы и Балтии, а также Польша и Ирландия направили в ЕК предложение о повышении ввозных пошлин на российские товары. Таким образом, отметили представители, государства намерены усилить поддержку Киева.
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ек, повышение пошлин, россия, украина
Экономика, ЕК, повышение пошлин, РОССИЯ, УКРАИНА
16:25 12.11.2024 (обновлено: 16:26 12.11.2024)
 
Еврокомиссия изучает возможность повышения пошлин на товары из России

ЕК изучает предложение стран ЕС по повышению импортных пошлин на российские товары

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – ПРАЙМ. Еврокомиссия изучает полученное ранее письмо от стран Евросоюза с предложением по повышению импортных пошлин на ряд товаров из России, рассказал представитель ЕК Олоф Жилл в ходе брифинга в Брюсселе.
"Я не могу назвать сроки, в которые мы ответим на это письмо. Мы его получили. Эти вопросы постоянно рассматриваются и находятся в обсуждении со странами ЕС. В советующий момент последует ответ на это письмо", - подчеркнул он.
Ранее министерства иностранных дел государств Северной Европы и Балтии, а также Польша и Ирландия направили в ЕК предложение о повышении ввозных пошлин на российские товары. Таким образом, отметили представители, государства намерены усилить поддержку Киева.
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ЭкономикаЕКповышение пошлинРОССИЯУКРАИНА
 
 
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