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Пора искать убежище. Аналитик раскрыл, когда закончится конфликт на Украине
Пора искать убежище. Аналитик раскрыл, когда закончится конфликт на Украине - 12.11.2024, ПРАЙМ
Пора искать убежище. Аналитик раскрыл, когда закончится конфликт на Украине
Активизация действий Вашингтона и кризис европейских стран свидетельствует о близящемся завершении украинского кризиса, заявил турецкий аналитик Мустафа Реджеп... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T09:16+0300
2024-11-12T09:16+0300
2024-11-12T09:17+0300
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АНКАРА, 12 ноя – ПРАЙМ. Активизация действий Вашингтона и кризис европейских стран свидетельствует о близящемся завершении украинского кризиса, заявил турецкий аналитик Мустафа Реджеп Эрчин. Ранее ставший новым американским президентом Дональд Трамп заявлял, что сможет мирно урегулировать конфликт в кратчайшие сроки после своего избрания. В Москве подчеркивали, что противоречия являются слишком сложными для столь быстрого разрешения. Помимо этого, Трамп неоднократно критиковал подход действующей администрации США к украинскому кризису и самого Зеленского.Эксперт отметил, что от Трампа не стоит ожидать каких-либо решений до конца года, поскольку в свою должность он вступит лишь в январе 2025 года. Однако, отметил Эрчин, судя по нарастанию внутренних проблем в европейских "тяжеловесах" - Германии, Италии и Франции - украинский конфликт будет разрешен в ближайшее время. "Зеленский уже может начинать искать страну для себя", - заключил аналитик.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕВРОПА, Дональд Трамп
Пора искать убежище. Аналитик раскрыл, когда закончится конфликт на Украине
Эрчин: Зеленскому уже можно начинать искать себе убежище
АНКАРА, 12 ноя – ПРАЙМ. Активизация действий Вашингтона и кризис европейских стран свидетельствует о близящемся завершении украинского кризиса, заявил турецкий аналитик Мустафа Реджеп Эрчин.
Ранее ставший новым американским президентом Дональд Трамп заявлял, что сможет мирно урегулировать конфликт в кратчайшие сроки после своего избрания. В Москве подчеркивали, что противоречия являются слишком сложными для столь быстрого разрешения. Помимо этого, Трамп неоднократно критиковал подход действующей администрации США к украинскому кризису и самого Зеленского.
Эксперт отметил, что от Трампа не стоит ожидать каких-либо решений до конца года, поскольку в свою должность он вступит лишь в январе 2025 года. Однако, отметил Эрчин, судя по нарастанию внутренних проблем в европейских "тяжеловесах" - Германии, Италии и Франции - украинский конфликт будет разрешен в ближайшее время.
"Зеленский уже может начинать искать страну для себя", - заключил аналитик.
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