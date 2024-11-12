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Пора искать убежище. Аналитик раскрыл, когда закончится конфликт на Украине

Пора искать убежище. Аналитик раскрыл, когда закончится конфликт на Украине - 12.11.2024, ПРАЙМ

Пора искать убежище. Аналитик раскрыл, когда закончится конфликт на Украине

Активизация действий Вашингтона и кризис европейских стран свидетельствует о близящемся завершении украинского кризиса, заявил турецкий аналитик Мустафа Реджеп... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T09:16+0300

2024-11-12T09:16+0300

2024-11-12T09:17+0300

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АНКАРА, 12 ноя – ПРАЙМ. Активизация действий Вашингтона и кризис европейских стран свидетельствует о близящемся завершении украинского кризиса, заявил турецкий аналитик Мустафа Реджеп Эрчин. Ранее ставший новым американским президентом Дональд Трамп заявлял, что сможет мирно урегулировать конфликт в кратчайшие сроки после своего избрания. В Москве подчеркивали, что противоречия являются слишком сложными для столь быстрого разрешения. Помимо этого, Трамп неоднократно критиковал подход действующей администрации США к украинскому кризису и самого Зеленского.Эксперт отметил, что от Трампа не стоит ожидать каких-либо решений до конца года, поскольку в свою должность он вступит лишь в январе 2025 года. Однако, отметил Эрчин, судя по нарастанию внутренних проблем в европейских "тяжеловесах" - Германии, Италии и Франции - украинский конфликт будет разрешен в ближайшее время. "Зеленский уже может начинать искать страну для себя", - заключил аналитик.

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украина, владимир зеленский, европа, дональд трамп