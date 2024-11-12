Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пора искать убежище. Аналитик раскрыл, когда закончится конфликт на Украине - 12.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241112/ubezhische-852751437.html
Пора искать убежище. Аналитик раскрыл, когда закончится конфликт на Украине
Пора искать убежище. Аналитик раскрыл, когда закончится конфликт на Украине - 12.11.2024, ПРАЙМ
Пора искать убежище. Аналитик раскрыл, когда закончится конфликт на Украине
Активизация действий Вашингтона и кризис европейских стран свидетельствует о близящемся завершении украинского кризиса, заявил турецкий аналитик Мустафа Реджеп... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T09:16+0300
2024-11-12T09:17+0300
политика
украина
владимир зеленский
европа
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/33/841313396_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_8c39aa1fdd1370550f9af853a5f70ac8.jpg
АНКАРА, 12 ноя – ПРАЙМ. Активизация действий Вашингтона и кризис европейских стран свидетельствует о близящемся завершении украинского кризиса, заявил турецкий аналитик Мустафа Реджеп Эрчин. Ранее ставший новым американским президентом Дональд Трамп заявлял, что сможет мирно урегулировать конфликт в кратчайшие сроки после своего избрания. В Москве подчеркивали, что противоречия являются слишком сложными для столь быстрого разрешения. Помимо этого, Трамп неоднократно критиковал подход действующей администрации США к украинскому кризису и самого Зеленского.Эксперт отметил, что от Трампа не стоит ожидать каких-либо решений до конца года, поскольку в свою должность он вступит лишь в январе 2025 года. Однако, отметил Эрчин, судя по нарастанию внутренних проблем в европейских "тяжеловесах" - Германии, Италии и Франции - украинский конфликт будет разрешен в ближайшее время. "Зеленский уже может начинать искать страну для себя", - заключил аналитик.
https://1prime.ru/20241112/ekonomika-852751286.html
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/33/841313396_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_80d677ffac156caa6e6d639bcfa1050c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, европа, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕВРОПА, Дональд Трамп
09:16 12.11.2024 (обновлено: 09:17 12.11.2024)
 
Пора искать убежище. Аналитик раскрыл, когда закончится конфликт на Украине

Эрчин: Зеленскому уже можно начинать искать себе убежище

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 12 ноя – ПРАЙМ. Активизация действий Вашингтона и кризис европейских стран свидетельствует о близящемся завершении украинского кризиса, заявил турецкий аналитик Мустафа Реджеп Эрчин.
Ранее ставший новым американским президентом Дональд Трамп заявлял, что сможет мирно урегулировать конфликт в кратчайшие сроки после своего избрания. В Москве подчеркивали, что противоречия являются слишком сложными для столь быстрого разрешения. Помимо этого, Трамп неоднократно критиковал подход действующей администрации США к украинскому кризису и самого Зеленского.
Эксперт отметил, что от Трампа не стоит ожидать каких-либо решений до конца года, поскольку в свою должность он вступит лишь в январе 2025 года. Однако, отметил Эрчин, судя по нарастанию внутренних проблем в европейских "тяжеловесах" - Германии, Италии и Франции - украинский конфликт будет разрешен в ближайшее время.
"Зеленский уже может начинать искать страну для себя", - заключил аналитик.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
"Потрясет весь мир": на Западе назвали последствия одного решения Трампа
09:05
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийЕВРОПАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала