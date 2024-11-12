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Россия поставила в Индию 3,4 миллиона тонн удобрений
Россия поставила в Индию 3,4 миллиона тонн удобрений - 12.11.2024, ПРАЙМ
Россия поставила в Индию 3,4 миллиона тонн удобрений
Россия за январь-сентябрь текущего года поставила в Индию 3,4 миллиона тонн удобрений, что сопоставимо с объемом за весь 2022 год, сообщил журналистам глава... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T15:33+0300
2024-11-12T15:33+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия за январь-сентябрь текущего года поставила в Индию 3,4 миллиона тонн удобрений, что сопоставимо с объемом за весь 2022 год, сообщил журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "На сегодня уже поставлено порядка 3,4 млн тонн всех видов удобрений за девять месяцев. Для сравнения: в 2022 году мы поставили порядка 3,6 млн тонн за весь год, и это уже было рекорд – больше, чем в 2021 году, в три раза. То есть динамика уже хорошая, мы идем на очень значительных уровнях, в целом занимая порядка 25% от импортируемых сюда минеральных удобрений. В принципе дальше будем продолжать их наращивать, учитывая интерес", - сказал Гурьев. Он отметил, что поставки удобрений из России в Индию уже находятся на рекордном уровне. Для российских производителей Индия является одним из основных потребителей и импортеров наших удобрений. По итогам прошлого года российские компании поставили в Индию более 5,4 миллиона тонн минеральных удобрений.
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россия, индия, удобрения
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, удобрения
Россия поставила в Индию 3,4 миллиона тонн удобрений
РАПУ: Россия за 9 месяцев поставила в Индию 3,4 млн тонн удобрений
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия за январь-сентябрь текущего года поставила в Индию 3,4 миллиона тонн удобрений, что сопоставимо с объемом за весь 2022 год, сообщил журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
"На сегодня уже поставлено порядка 3,4 млн тонн всех видов удобрений за девять месяцев. Для сравнения: в 2022 году мы поставили порядка 3,6 млн тонн за весь год, и это уже было рекорд – больше, чем в 2021 году, в три раза. То есть динамика уже хорошая, мы идем на очень значительных уровнях, в целом занимая порядка 25% от импортируемых сюда минеральных удобрений. В принципе дальше будем продолжать их наращивать, учитывая интерес", - сказал Гурьев.
Он отметил, что поставки удобрений из России в Индию уже находятся на рекордном уровне. Для российских производителей Индия является одним из основных потребителей и импортеров наших удобрений.
По итогам прошлого года российские компании поставили в Индию более 5,4 миллиона тонн минеральных удобрений.
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