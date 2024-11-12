https://1prime.ru/20241112/ukraina-852760273.html

"Можно и нужно". В Раде призвали договориться с Россией

"Можно и нужно". В Раде призвали договориться с Россией - 12.11.2024, ПРАЙМ

"Можно и нужно". В Раде призвали договориться с Россией

Киеву можно и нужно договориться с Москвой, однако, для начала необходимо прекратить боевые действия. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T13:33+0300

2024-11-12T13:33+0300

2024-11-12T13:33+0300

политика

россия

украина

верховная рада

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Киеву можно и нужно договориться с Москвой, однако, для начала необходимо прекратить боевые действия. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский."Подниму табуированную тему о том, можно ли договориться с русскими… Договориться - можно и нужно. Прежде всего потому, что и общую границу, и общий менталитет, и культурно-исторические ценности мы никуда не денем", - отметил парламентарий.Дубинский отметил, что ему близка позиция "раннего" Владимира Зеленского, до того, как он стал частью партии "вечной войны".Депутат подчеркнул, что прекращение боевых действий должно быть приоритетным вопросом для официального Киева.

https://1prime.ru/20240918/vsu-851647468.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, верховная рада