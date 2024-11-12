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"Можно и нужно". В Раде призвали договориться с Россией
"Можно и нужно". В Раде призвали договориться с Россией - 12.11.2024, ПРАЙМ
"Можно и нужно". В Раде призвали договориться с Россией
Киеву можно и нужно договориться с Москвой, однако, для начала необходимо прекратить боевые действия. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T13:33+0300
2024-11-12T13:33+0300
2024-11-12T13:33+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Киеву можно и нужно договориться с Москвой, однако, для начала необходимо прекратить боевые действия. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский."Подниму табуированную тему о том, можно ли договориться с русскими… Договориться - можно и нужно. Прежде всего потому, что и общую границу, и общий менталитет, и культурно-исторические ценности мы никуда не денем", - отметил парламентарий.Дубинский отметил, что ему близка позиция "раннего" Владимира Зеленского, до того, как он стал частью партии "вечной войны".Депутат подчеркнул, что прекращение боевых действий должно быть приоритетным вопросом для официального Киева.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Верховная рада
"Можно и нужно". В Раде призвали договориться с Россией
Депутат Рады Дубинский: Украине нужно договариваться с Россией
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Киеву можно и нужно договориться с Москвой, однако, для начала необходимо прекратить боевые действия. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
"Подниму табуированную тему о том, можно ли договориться с русскими… Договориться - можно и нужно. Прежде всего потому, что и общую границу, и общий менталитет, и культурно-исторические ценности мы никуда не денем", - отметил парламентарий.
Дубинский отметил, что ему близка позиция "раннего" Владимира Зеленского, до того, как он стал частью партии "вечной войны".
Депутат подчеркнул, что прекращение боевых действий должно быть приоритетным вопросом для официального Киева.
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