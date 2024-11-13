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Лаврентьев опроверг слухи о поставках оружия "Хезболлах" через авиабазу РФ
Лаврентьев опроверг слухи о поставках оружия "Хезболлах" через авиабазу РФ - 13.11.2024, ПРАЙМ
Лаврентьев опроверг слухи о поставках оружия "Хезболлах" через авиабазу РФ
Расположенная в Сирии российская авиабаза "Хмеймим" не используется для поставок Ираном оружия движению "Хезболлах", рассказал спецпредставитель президента... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T08:48+0300
2024-11-13T08:48+0300
2024-11-13T08:48+0300
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АСТАНА, 13 ноя - ПРАЙМ. Расположенная в Сирии российская авиабаза "Хмеймим" не используется для поставок Ираном оружия движению "Хезболлах", рассказал спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев в интервью новостному агентству РИА Новости. "Нет, это я вам подтвердить не могу. И однозначно, что мы не предоставляем свою базу для подпитки шиитской организации - ливанской "Хезболлах"... И я уверен, что этого не происходит", - подчеркнул он, добавив, что распространяемая информация является слухами. Лаврентьев отметил, что в "Хмеймим" выросло количество иранских рейсов, поставляющих гуманитарную помощь. При этом, объяснил спецпредставитель, в связи с военной спецификой аэропорта все грузы тщательно досматриваются.Полный текст читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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россия, сирия, хезболла
Лаврентьев опроверг слухи о поставках оружия "Хезболлах" через авиабазу РФ
Лаврентьев: авиабаза РФ в Сирии не используется для поставок оружия "Хезболлах"
АСТАНА, 13 ноя - ПРАЙМ. Расположенная в Сирии российская авиабаза "Хмеймим" не используется для поставок Ираном оружия движению "Хезболлах", рассказал спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев в интервью новостному агентству РИА Новости.
"Нет, это я вам подтвердить не могу. И однозначно, что мы не предоставляем свою базу для подпитки шиитской организации - ливанской "Хезболлах"... И я уверен, что этого не происходит", - подчеркнул он, добавив, что распространяемая информация является слухами.
Лаврентьев отметил, что в "Хмеймим" выросло количество иранских рейсов, поставляющих гуманитарную помощь. При этом, объяснил спецпредставитель, в связи с военной спецификой аэропорта все грузы тщательно досматриваются.
Полный текст читайте на сайте ria.ru
в 10.00 мск.
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