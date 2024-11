https://1prime.ru/20241113/otel-852793692.html

Эксперт оценил стоимость национализированного отеля Four Seasons

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость национализированного отеля Four Seasons Hotel Moscow может составлять от 25 до 30 миллиардов рублей, рассказала РИА Недвижимость глава отдела инвестиций, рынков капитала и аналитики CORE.XP Ирина Ушакова. Ранее РБК написал со ссылкой на Павла Хлюстова, адвоката экс-владельца гостиницы Алексея Хотина, что расположенный рядом с Красной площадью пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow национализировали по решению Мещанского суда. По словам Хлюстова, речь идет о всем здание бывшей гостиницы "Москва" (Охотный Ряд, 2), включая отель Four Seasons, торговую галерею "Модный сезон" и комплекс апартаментов. "Стоимость гостиницы может быть в диапазоне 25-30 миллиардов рублей, а цена галереи - от 5 до 7 миллиардов", - отметила Ушакова. Глава департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян сообщил, что с высокой вероятностью отель обретет нового собственника, так как является одним из лучших в городе и требует безупречного менеджмента. "Государство не обладает необходимыми в данной области компетенциями и специализированными ресурсами. Об этом говорят ранее сделанные заявления, что активы подобного рода будут реализовываться", - уверен он. По мнению Казаряна, актив может выкупить один из крупных российских операторов, либо непрофильный игрок. С учетом уникальности объекта и высокого потенциала с точки зрения увеличения капитализации, его вряд ли продадут с дисконтом, добавил эксперт. В свою очередь, Ушакова отметила, что объект однозначно привлекателен для инвесторов как уникальный актив. Гостиница и находящаяся там галерея "Модный Сезон" могут быть интересны для крупных инвесторов, в частности, для участников рынка, у которых есть в холдинге гостиничные операторы, как, например, АФК "Система" и гостиница "Космос".

