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Кулеба сделал мрачное предсказание о заключении мира
Кулеба сделал мрачное предсказание о заключении мира - 16.11.2024, ПРАЙМ
Кулеба сделал мрачное предсказание о заключении мира
Украину ожидает коллапс, если конфликт завершится заключением мира на невыгодных для нее условиях. Такое мнение в статье для Economist высказал экс-глава... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T23:19+0300
2024-11-16T23:19+0300
2024-11-16T23:19+0300
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Украину ожидает коллапс, если конфликт завершится заключением мира на невыгодных для нее условиях. Такое мнение в статье для Economist высказал экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба По его словам, в случае, если Белому дому удастся навязать Украине "неприемлемые условия мира", а Владимир Зеленский на них согласится, что экс-министр считает маловероятным, тогда "часть украинского общества воспротивится", и внутренние беспорядки могут привести к "внутреннему краху" страны. Примечательно, что в той же статье Кулеба рассматривает возможность ограничения Трампом помощи Киеву, а после потери финансирования, по его мнению, возрастает вероятность полной потери Украиной своих позиций.
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дмитрий кулеба, мир, прогноз
Политика, Дмитрий Кулеба, МИР, прогноз
Кулеба сделал мрачное предсказание о заключении мира
Кулеба: в случае подписания невыгодного соглашения о мире Украину ждет коллапс
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ.
Украину ожидает коллапс, если конфликт завершится заключением мира на невыгодных для нее условиях. Такое мнение в статье для Economist
высказал экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба
По его словам, в случае, если Белому дому удастся навязать Украине "неприемлемые условия мира", а Владимир Зеленский на них согласится, что экс-министр считает маловероятным, тогда "часть украинского общества воспротивится", и внутренние беспорядки могут привести к "внутреннему краху" страны.
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Примечательно, что в той же статье Кулеба рассматривает возможность ограничения Трампом помощи Киеву, а после потери финансирования, по его мнению, возрастает вероятность полной потери Украиной своих позиций.