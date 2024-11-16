Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кулеба сделал мрачное предсказание о заключении мира - 16.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241116/kuleba-852869974.html
Кулеба сделал мрачное предсказание о заключении мира
Кулеба сделал мрачное предсказание о заключении мира - 16.11.2024, ПРАЙМ
Кулеба сделал мрачное предсказание о заключении мира
Украину ожидает коллапс, если конфликт завершится заключением мира на невыгодных для нее условиях. Такое мнение в статье для Economist высказал экс-глава... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T23:19+0300
2024-11-16T23:19+0300
политика
дмитрий кулеба
мир
прогноз
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Украину ожидает коллапс, если конфликт завершится заключением мира на невыгодных для нее условиях. Такое мнение в статье для Economist высказал экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба По его словам, в случае, если Белому дому удастся навязать Украине "неприемлемые условия мира", а Владимир Зеленский на них согласится, что экс-министр считает маловероятным, тогда "часть украинского общества воспротивится", и внутренние беспорядки могут привести к "внутреннему краху" страны. Примечательно, что в той же статье Кулеба рассматривает возможность ограничения Трампом помощи Киеву, а после потери финансирования, по его мнению, возрастает вероятность полной потери Украиной своих позиций.
https://1prime.ru/20241108/bayden-852702749.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий кулеба, мир, прогноз
Политика, Дмитрий Кулеба, МИР, прогноз
23:19 16.11.2024
 
Кулеба сделал мрачное предсказание о заключении мира

Кулеба: в случае подписания невыгодного соглашения о мире Украину ждет коллапс

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Украину ожидает коллапс, если конфликт завершится заключением мира на невыгодных для нее условиях. Такое мнение в статье для Economist высказал экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба
По его словам, в случае, если Белому дому удастся навязать Украине "неприемлемые условия мира", а Владимир Зеленский на них согласится, что экс-министр считает маловероятным, тогда "часть украинского общества воспротивится", и внутренние беспорядки могут привести к "внутреннему краху" страны.
Дмитрий Кулеба - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
Кулеба рассказал, что нашел у Байдена на столе перед началом спецоперации
8 ноября, 23:49
Примечательно, что в той же статье Кулеба рассматривает возможность ограничения Трампом помощи Киеву, а после потери финансирования, по его мнению, возрастает вероятность полной потери Украиной своих позиций.
 
ПолитикаДмитрий КулебаМИРпрогноз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала