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Неожиданный подарок. Мошенники придумали новую схему обмана

Неожиданный подарок. Мошенники придумали новую схему обмана - 16.11.2024, ПРАЙМ

Неожиданный подарок. Мошенники придумали новую схему обмана

Мошенники придумали новую схему обмана своих жертв — они дарят цветы и подарки, чтобы выманить код из SMS и украсть деньги, пишут "Известия". | 16.11.2024, ПРАЙМ

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мошенничество

криминал

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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Мошенники придумали новую схему обмана своих жертв — они дарят цветы и подарки, чтобы выманить код из SMS и украсть деньги, пишут "Известия".Издание приводит пример, как: женщину-врача чуть не обманули на 2 миллиона рублей. Курьер привез цветы в подарок и уехал. На следующий день звонят якобы из службы доставки и просят назвать цифры из SMS. Если жертва соглашается, с карты могут списать деньги или оформить кредит.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭксперты отмечают, что эта схема сложная и затратная, требует много времени и вложений. Реализация оставляет много следов, что упрощает раскрытие.Россиянам напоминают, что признаки обмана — это неожиданность подарка, а также требование сообщить личные данные или коды из SMS. Нужно также проверить подлинность службы доставки через официальное представительство.Способы защиты от таких схем просты — не называть паспортные и платежные данные, коды из SMS, уточнять информацию об отправителе подарка.Кроме того, в случае "ошибочного" перевода денег их не следует возвращать, а звонить в банк и полицию.

https://1prime.ru/20241116/moshenniki-852852123.html

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криминал