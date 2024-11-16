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Неожиданный подарок. Мошенники придумали новую схему обмана - 16.11.2024, ПРАЙМ
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Неожиданный подарок. Мошенники придумали новую схему обмана
Неожиданный подарок. Мошенники придумали новую схему обмана - 16.11.2024, ПРАЙМ
Неожиданный подарок. Мошенники придумали новую схему обмана
Мошенники придумали новую схему обмана своих жертв — они дарят цветы и подарки, чтобы выманить код из SMS и украсть деньги, пишут "Известия". | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T11:51+0300
2024-11-16T11:51+0300
мошенничество
криминал
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Мошенники придумали новую схему обмана своих жертв — они дарят цветы и подарки, чтобы выманить код из SMS и украсть деньги, пишут "Известия".Издание приводит пример, как: женщину-врача чуть не обманули на 2 миллиона рублей. Курьер привез цветы в подарок и уехал. На следующий день звонят якобы из службы доставки и просят назвать цифры из SMS. Если жертва соглашается, с карты могут списать деньги или оформить кредит.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭксперты отмечают, что эта схема сложная и затратная, требует много времени и вложений. Реализация оставляет много следов, что упрощает раскрытие.Россиянам напоминают, что признаки обмана — это неожиданность подарка, а также требование сообщить личные данные или коды из SMS. Нужно также проверить подлинность службы доставки через официальное представительство.Способы защиты от таких схем просты — не называть паспортные и платежные данные, коды из SMS, уточнять информацию об отправителе подарка.Кроме того, в случае "ошибочного" перевода денег их не следует возвращать, а звонить в банк и полицию.
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криминал
Мошенничество, Криминал
11:51 16.11.2024
 
Неожиданный подарок. Мошенники придумали новую схему обмана

"Известия": мошенники придумали новую схему обмана через подарки

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУпаковка и сортировка тюльпанов
Упаковка и сортировка тюльпанов - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Мошенники придумали новую схему обмана своих жертв — они дарят цветы и подарки, чтобы выманить код из SMS и украсть деньги, пишут "Известия".
Издание приводит пример, как: женщину-врача чуть не обманули на 2 миллиона рублей. Курьер привез цветы в подарок и уехал. На следующий день звонят якобы из службы доставки и просят назвать цифры из SMS. Если жертва соглашается, с карты могут списать деньги или оформить кредит.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Эксперты отмечают, что эта схема сложная и затратная, требует много времени и вложений. Реализация оставляет много следов, что упрощает раскрытие.
Взятка - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
Через почту. Мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов на Госуслугах
02:02
Россиянам напоминают, что признаки обмана — это неожиданность подарка, а также требование сообщить личные данные или коды из SMS. Нужно также проверить подлинность службы доставки через официальное представительство.
Способы защиты от таких схем просты — не называть паспортные и платежные данные, коды из SMS, уточнять информацию об отправителе подарка.
Кроме того, в случае "ошибочного" перевода денег их не следует возвращать, а звонить в банк и полицию.
 
МошенничествоКриминал
 
 
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