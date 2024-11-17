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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с "получением посылок" - 17.11.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с "получением посылок"
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с "получением посылок" - 17.11.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с "получением посылок"
Мошенники разработали новую схему изъятия средств у своих жертв — они убеждают установить приложение для получения посылки, и этот вредоносный программный... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T12:50+0300
2024-11-17T12:50+0300
мошенничество
криминал
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Мошенники разработали новую схему изъятия средств у своих жертв — они убеждают установить приложение для получения посылки, и этот вредоносный программный продукт в итоге получает доступ к телефону и похищает деньги, пишут "Известия".Издание, в частности, приводит пример, как пенсионерка таким способом потеряла более 1,8 миллиона рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПочтовый сервис активно используется для интернет-заказов и сделок. Почта остается важным способом перевода денег в небольших городах.Схемы, связанные с посылками, фиксировались и ранее. Мошенники звонили и просили оплатить таможенный сбор, и под этим предлогом получали доступ к онлайн-банку или сервису "Госуслуги". жертва называла код из поддельного СМС. Также применялись рассылки поддельных СМС и электронных писем. Фишинговые веб-сайты имитировали курьерские службы.В целом мошенники нацелены на людей, использующих мобильные приложения. Жертвами чаще становятся пенсионеры и люди, не знакомые с современными технологиями. В итоге мошенники получают доступ к личным данным и банковским приложениям.Специалисты по безопасности рекомендуют устанавливать приложения только из официальных магазинов. Нужно воздерживаться от установки приложений по звонкам с незнакомых номеров. Также необходимо помнить, что государственные учреждения работают офлайн. При этом следует использовать критическое мышление и не стесняться задавать вопросы.Также нужно использовать антивирусные программы и регулярно обновлять имеющиеся приложения.
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4.7
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криминал
Мошенничество, Криминал
12:50 17.11.2024
 
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с "получением посылок"

"Известия": мошенники убеждают поставить приложение для получения посылки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. "Кибератака"
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Мошенники разработали новую схему изъятия средств у своих жертв — они убеждают установить приложение для получения посылки, и этот вредоносный программный продукт в итоге получает доступ к телефону и похищает деньги, пишут "Известия".
Издание, в частности, приводит пример, как пенсионерка таким способом потеряла более 1,8 миллиона рублей.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Почтовый сервис активно используется для интернет-заказов и сделок. Почта остается важным способом перевода денег в небольших городах.
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Неожиданный подарок. Мошенники придумали новую схему обмана
Вчера, 11:51
Схемы, связанные с посылками, фиксировались и ранее. Мошенники звонили и просили оплатить таможенный сбор, и под этим предлогом получали доступ к онлайн-банку или сервису "Госуслуги". жертва называла код из поддельного СМС. Также применялись рассылки поддельных СМС и электронных писем. Фишинговые веб-сайты имитировали курьерские службы.
В целом мошенники нацелены на людей, использующих мобильные приложения. Жертвами чаще становятся пенсионеры и люди, не знакомые с современными технологиями. В итоге мошенники получают доступ к личным данным и банковским приложениям.
Специалисты по безопасности рекомендуют устанавливать приложения только из официальных магазинов. Нужно воздерживаться от установки приложений по звонкам с незнакомых номеров. Также необходимо помнить, что государственные учреждения работают офлайн. При этом следует использовать критическое мышление и не стесняться задавать вопросы.
Также нужно использовать антивирусные программы и регулярно обновлять имеющиеся приложения.
 
МошенничествоКриминал
 
 
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