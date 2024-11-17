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Медведев раскрыл, чем грозит США завершение конфликта на Украине - 17.11.2024, ПРАЙМ
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Медведев раскрыл, чем грозит США завершение конфликта на Украине
Медведев раскрыл, чем грозит США завершение конфликта на Украине - 17.11.2024, ПРАЙМ
Медведев раскрыл, чем грозит США завершение конфликта на Украине
Урегулирование украинского конфликта может негативно сказаться на позиции американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европе. Такое мнение высказал... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T11:29+0300
2024-11-17T11:44+0300
энергетика
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Урегулирование украинского конфликта может негативно сказаться на позиции американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европе. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Об этом российский политик написал в своем Telegram-канале, отметив, что в первое пришествие лидер президентских выборов в США Дональд Трамп активно ратовал за замену российского газа в Европе на американский LNG. "Завершение российско-украинского конфликта может подорвать позиции американского сжиженного газа в Старом Свете (одно из наших условий – отмена санкций). Что окажется важнее: предвыборные обещания или деньги? Вопрос риторический", - написал Медведев.В то же время политик добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский сегодня пытается сохранить интерес американцев к конфликту на Украине, торгуя доступом к природным ресурсам.
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россия, европа, сша, спг
Энергетика, РОССИЯ, ЕВРОПА, США, СПГ
11:29 17.11.2024 (обновлено: 11:44 17.11.2024)
 
Медведев раскрыл, чем грозит США завершение конфликта на Украине

Медведев: завершение конфликта на Украине подорвет позиции СПГ из США в ЕС

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
© POOL
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Урегулирование украинского конфликта может негативно сказаться на позиции американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европе. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Об этом российский политик написал в своем Telegram-канале, отметив, что в первое пришествие лидер президентских выборов в США Дональд Трамп активно ратовал за замену российского газа в Европе на американский LNG.
"Завершение российско-украинского конфликта может подорвать позиции американского сжиженного газа в Старом Свете (одно из наших условий – отмена санкций). Что окажется важнее: предвыборные обещания или деньги? Вопрос риторический", - написал Медведев.
В то же время политик добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский сегодня пытается сохранить интерес американцев к конфликту на Украине, торгуя доступом к природным ресурсам.
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ЭнергетикаРОССИЯЕВРОПАСШАСПГ
 
 
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