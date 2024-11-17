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Песков назвал абсурдными обвинения Трампа в шпионаже в пользу России - 17.11.2024, ПРАЙМ
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Песков назвал абсурдными обвинения Трампа в шпионаже в пользу России
Песков назвал абсурдными обвинения Трампа в шпионаже в пользу России - 17.11.2024, ПРАЙМ
Песков назвал абсурдными обвинения Трампа в шпионаже в пользу России
Обвинения лидера президентской гонки в Соединенных Штатах Дональда Трампа в том, что он русский агент, абсурдны. Об этом сообщил официальный представитель... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T13:39+0300
2024-11-17T13:39+0300
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Обвинения лидера президентской гонки в Соединенных Штатах Дональда Трампа в том, что он русский агент, абсурдны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Очень много было абсурдных совершенно обвинений Трампа. Иногда трудно верилось в то, как эти абсурдные обвинения, как они подхватывались американским мейнстримом, американскими медиа, как они разжигались, и, фактически, после того, как их сто раз повторяли, они воспринимались как правда. Это всё было в Соединённых Штатах, и это было совсем недавно. Поэтому, конечно, удивлялись тому, что происходило", – сказал Песков в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.Ранее Трамп в интервью с Такером Карлсоном сообщил, что все, кто называл его "другом России" и ее шпионом, "больные". По его словам, именно он в свое время смог воспрепятствовать строительству газопровода "Северный поток – 2", который был самым большим в мире.
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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
13:39 17.11.2024
 
Песков назвал абсурдными обвинения Трампа в шпионаже в пользу России

Песков: обвинения в том, что Трамп является русским агентом, абсурдны

© POOL | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Обвинения лидера президентской гонки в Соединенных Штатах Дональда Трампа в том, что он русский агент, абсурдны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Очень много было абсурдных совершенно обвинений Трампа. Иногда трудно верилось в то, как эти абсурдные обвинения, как они подхватывались американским мейнстримом, американскими медиа, как они разжигались, и, фактически, после того, как их сто раз повторяли, они воспринимались как правда. Это всё было в Соединённых Штатах, и это было совсем недавно. Поэтому, конечно, удивлялись тому, что происходило", – сказал Песков в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.
Ранее Трамп в интервью с Такером Карлсоном сообщил, что все, кто называл его "другом России" и ее шпионом, "больные". По его словам, именно он в свое время смог воспрепятствовать строительству газопровода "Северный поток – 2", который был самым большим в мире.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
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РОССИЯСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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