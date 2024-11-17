https://1prime.ru/20241117/tramp-852874753.html

Песков назвал абсурдными обвинения Трампа в шпионаже в пользу России

Песков назвал абсурдными обвинения Трампа в шпионаже в пользу России - 17.11.2024, ПРАЙМ

Песков назвал абсурдными обвинения Трампа в шпионаже в пользу России

Обвинения лидера президентской гонки в Соединенных Штатах Дональда Трампа в том, что он русский агент, абсурдны. Об этом сообщил официальный представитель... | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T13:39+0300

2024-11-17T13:39+0300

2024-11-17T13:39+0300

россия

сша

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Обвинения лидера президентской гонки в Соединенных Штатах Дональда Трампа в том, что он русский агент, абсурдны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Очень много было абсурдных совершенно обвинений Трампа. Иногда трудно верилось в то, как эти абсурдные обвинения, как они подхватывались американским мейнстримом, американскими медиа, как они разжигались, и, фактически, после того, как их сто раз повторяли, они воспринимались как правда. Это всё было в Соединённых Штатах, и это было совсем недавно. Поэтому, конечно, удивлялись тому, что происходило", – сказал Песков в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.Ранее Трамп в интервью с Такером Карлсоном сообщил, что все, кто называл его "другом России" и ее шпионом, "больные". По его словам, именно он в свое время смог воспрепятствовать строительству газопровода "Северный поток – 2", который был самым большим в мире.

https://1prime.ru/20241101/tramp-852538650.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков