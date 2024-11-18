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ЦБ упростил установление контроля одним банком над другим

ЦБ упростил установление контроля одним банком над другим - 18.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ упростил установление контроля одним банком над другим

Банк России упростил порядок получения согласия на установление прямого или косвенного контроля банка над другим банком, сообщает регулятор. | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T10:07+0300

2024-11-18T10:07+0300

2024-11-18T10:13+0300

банк россии

банки

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Банк России упростил порядок получения согласия на установление прямого или косвенного контроля банка над другим банком, сообщает регулятор."Банк России упростил требования к документам, которые кредитная организация должна представить регулятору, чтобы получить согласие на установление прямого или косвенного контроля над другой кредитной организацией", - говорится в сообщении.В пресс-релизе уточняется, что для этого вместо бизнес-плана теперь нужно представить сведения об оценке влияния сделки на дальнейшую деятельность и финансовую устойчивость кредитной организации, получающей согласие Банка России, и кредитной организации, в отношении которой устанавливается контроль. Таким образом, при этом не будет необходимости утверждать бизнес-план или вносить в него изменения и проводить для этого общее собрание акционеров (участников) кредитной организации, добавляется там.В ЦБ РФ отметили, что указания регулятора, вносящие изменения в порядок представления бизнес-плана кредитной организации и в инструкцию о получении согласия регулятора на приобретение акций финансовой организации, вступили в силу 17 ноября.

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