Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фицо осудил возможное разрешение Киеву от США бить вглубь России - 18.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241118/fitso-852897491.html
Фицо осудил возможное разрешение Киеву от США бить вглубь России
Фицо осудил возможное разрешение Киеву от США бить вглубь России - 18.11.2024, ПРАЙМ
Фицо осудил возможное разрешение Киеву от США бить вглубь России
Цель возможного решения Вашингтона разрешить Киеву бить вглубь российской территории ракетами ATACMS заключается в том, чтобы "полностью сорвать или отдалить... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T18:10+0300
2024-11-18T18:51+0300
политика
словакия
роберт фицо
сша
поддержка украины
ракетные удары
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/38/842813824_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_bab75008b28391c85843e9a3c3b0ab01.jpg
БРАТИСЛАВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Цель возможного решения Вашингтона разрешить Киеву бить вглубь российской территории ракетами ATACMS заключается в том, чтобы "полностью сорвать или отдалить мирные переговоры", заявил в видеообращении, опубликованном в соцсетях в понедельник, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.Он выразил резкое несогласие с таким решением США в случае его принятия и заверил, что Братислава не поддержит данное решение ни на каком уровне. "Это беспрецедентная эскалация напряжения", — добавил Фицо. Он также отметил, что поддержка решения президента США Джо Байдена со стороны некоторых европейских стран говорит о том, что ЕС не способен сам сформулировать принципиальные позиции во внешней политике, а "Запад хочет продолжения войны на Украине любой ценой".Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.
https://1prime.ru/20241118/siyyarto-852895974.html
словакия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/38/842813824_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_0dcb72fdaa8452d41548ea73740a40ff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
словакия, роберт фицо, сша, поддержка украины, ракетные удары
Политика, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, США, поддержка Украины, ракетные удары
18:10 18.11.2024 (обновлено: 18:51 18.11.2024)
 
Фицо осудил возможное разрешение Киеву от США бить вглубь России

Фицо: разрешение Киеву бить вглубь России сорвет переговоры о мире

© Фото : Public Domain/EU2016 SKРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© Фото : Public Domain/EU2016 SK
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Цель возможного решения Вашингтона разрешить Киеву бить вглубь российской территории ракетами ATACMS заключается в том, чтобы "полностью сорвать или отдалить мирные переговоры", заявил в видеообращении, опубликованном в соцсетях в понедельник, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Он выразил резкое несогласие с таким решением США в случае его принятия и заверил, что Братислава не поддержит данное решение ни на каком уровне.
"Это беспрецедентная эскалация напряжения", — добавил Фицо.
Он также отметил, что поддержка решения президента США Джо Байдена со стороны некоторых европейских стран говорит о том, что ЕС не способен сам сформулировать принципиальные позиции во внешней политике, а "Запад хочет продолжения войны на Украине любой ценой".
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.
Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Сийярто прокомментировал сообщения о разрешении Киеву бить вглубь России
17:35
 
ПолитикаСЛОВАКИЯРоберт ФицоСШАподдержка Украиныракетные удары
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала