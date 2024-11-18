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Фицо осудил возможное разрешение Киеву от США бить вглубь России

Фицо осудил возможное разрешение Киеву от США бить вглубь России - 18.11.2024, ПРАЙМ

Фицо осудил возможное разрешение Киеву от США бить вглубь России

Цель возможного решения Вашингтона разрешить Киеву бить вглубь российской территории ракетами ATACMS заключается в том, чтобы "полностью сорвать или отдалить... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T18:10+0300

2024-11-18T18:10+0300

2024-11-18T18:51+0300

политика

словакия

роберт фицо

сша

поддержка украины

ракетные удары

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БРАТИСЛАВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Цель возможного решения Вашингтона разрешить Киеву бить вглубь российской территории ракетами ATACMS заключается в том, чтобы "полностью сорвать или отдалить мирные переговоры", заявил в видеообращении, опубликованном в соцсетях в понедельник, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.Он выразил резкое несогласие с таким решением США в случае его принятия и заверил, что Братислава не поддержит данное решение ни на каком уровне. "Это беспрецедентная эскалация напряжения", — добавил Фицо. Он также отметил, что поддержка решения президента США Джо Байдена со стороны некоторых европейских стран говорит о том, что ЕС не способен сам сформулировать принципиальные позиции во внешней политике, а "Запад хочет продолжения войны на Украине любой ценой".Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.

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словакия, роберт фицо, сша, поддержка украины, ракетные удары