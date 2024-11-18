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Названа общая сумма ущерба от сентябрьского наводнения в Чехии

Названа общая сумма ущерба от сентябрьского наводнения в Чехии - 18.11.2024, ПРАЙМ

Названа общая сумма ущерба от сентябрьского наводнения в Чехии

Случившееся в сентябре этого года в Чехии крупномасштабное наводнение нанесло общий ущерб в размере около 60 миллиардов крон (около 2,5 миллиарда долларов),... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T21:26+0300

2024-11-18T21:26+0300

2024-11-18T21:26+0300

экономика

чехия

наводнение

ущерб

экономический ущерб

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ПРАГА, 18 ноя – ПРАЙМ. Случившееся в сентябре этого года в Чехии крупномасштабное наводнение нанесло общий ущерб в размере около 60 миллиардов крон (около 2,5 миллиарда долларов), заявил в понедельник журналистам глава минфина Збынек Станюра. "Общий размер ущерба от наводнения, по данным на сегодняшний день, составляет примерно 60 миллиардов крон. При этом я ожидаю, что он может еще увеличиться, поскольку многие объекты в затопленных районах находятся в опасном состоянии. Словом, ущерб будет уточняться", - сказал Станюра. По словам министра, в госбюджете на этот год на устранение ущерба от наводнения и восстановление затопленной территории правительство заложило 30 миллиардов крон (около 1,25 миллиарда долларов), а еще 10 миллиардов крон (около 0,4 миллиарда долларов) включены в проект бюджета на следующий год. В свою очередь, глава минтруда Мариан Юречка сообщил журналистам, что, исходя из текущей оценки ущерба от наводнения, Чехия может рассчитывать на получение прямой финансовой помощи от Евросоюза в размере от двух до трех миллиардов крон (около 83-125 миллионов долларов). Для немедленной финансовой поддержки наиболее пострадавших от водной стихии семей кабмин выделил по 40 тысяч крон (около 1,6 тысячи долларов) на одно домохозяйство. Кроме того, для пострадавших семей и местных компаний и предпринимателей создана программа обеспечения льготными кредитами. Фирмы также получат компенсацию за выплату зарплаты тем сотрудникам, которые в момент наводнения и после него не могли работать по специальности, устраняя последствия наводнения, в том числе у себя дома. Как сообщил глава минфина, еще 0,5 миллиарда крон (около 20 миллионов долларов) правительство республики выделило администрации Моравско-Силезского и Оломоуцкого краев (оба – на востоке страны), инфраструктура которых в наибольшей мере пострадала от разгула стихии. Глава минтруда подчеркнул, что его ведомство делает все, чтобы помощь людям, пострадавшим от наводнения, была не только адресной и максимально возможной, но и быстрой. По данным на 18 ноября, семьям, оставшимся без крова, а также тем, у кого жилище после наводнения находится в критическом состоянии, и тем, кто лишился всей бытовой техники, уже безвозмездно выплачено 505 миллионов крон (около 22 миллионов долларов). Практически на всей территории Чехии с 13 по 18 сентября непрерывно шли дожди, что привело к резкому подъему уровня воды в реках и других водоемах и затоплению ряда населенных пунктов, прежде всего, на северо-востоке республики. Были эвакуированы почти 20 тысяч человек. Из-за повреждения электросетей десятки тысяч семей по всей стране все эти дни оставались без света, во многих районах была нарушена инфраструктура, повреждены многие участки автомобильных и железных дорог. Во время наводнения погибли шесть человек, еще семь человек пропали без вести.

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чехия, наводнение, ущерб, экономический ущерб