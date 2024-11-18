https://1prime.ru/20241118/peskov-852886267.html

Уходящая администрация США будет продолжать провокации, заявил Песков

Уходящая администрация США будет продолжать провокации, заявил Песков - 18.11.2024, ПРАЙМ

Уходящая администрация США будет продолжать провокации, заявил Песков

Уходящая администрация президента США Джо Байдена намерена провоцировать эскалацию напряженности на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T12:41+0300

2024-11-18T12:41+0300

2024-11-18T12:41+0300

политика

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Уходящая администрация президента США Джо Байдена намерена провоцировать эскалацию напряженности на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы знаете, пока есть публикации в западных СМИ, но очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, собственно, они об этом и говорили, с тем, чтобы продолжать подливать масло в огонь и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта", - отметил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.Ранее американская газета New York Times сообщила, что Байден разрешил Украине использовать американские ракеты для нанесения ударов по России. Источники также утверждают, что первые удары могут быть нанесены с помощью ракет ATACMS.

https://1prime.ru/20241118/konflikt-852883041.html

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россия, сша, дмитрий песков