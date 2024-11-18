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Разрешение на удары по РФ означает новый виток напряженности, заявил Песков - 18.11.2024, ПРАЙМ
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Разрешение на удары по РФ означает новый виток напряженности, заявил Песков
Разрешение на удары по РФ означает новый виток напряженности, заявил Песков - 18.11.2024, ПРАЙМ
Разрешение на удары по РФ означает новый виток напряженности, заявил Песков
Президент России Владимир Путин четко разъяснил позицию Кремля в отношении решений по ударам дальнобойными ракетами по ее территории, подчеркнул пресс-секретарь | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T12:30+0300
2024-11-18T12:30+0300
политика
дмитрий песков
ракетные удары
владимир путин
россия
запад
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин четко разъяснил позицию Кремля в отношении решений по ударам дальнобойными ракетами по ее территории, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков"Здесь позиция нашего президента, позиция российской стороны была предельно четко и недвусмысленно сформулирована главой нашего государства в его заявлении, которое он сделал в Санкт-Петербурге", - объяснил Песков, отвечая на вопрос журналистов об обращении Путина по вопросу разрешения американской администрацией ударов поставленным Западом оружием вглубь России. При этом такое решение свидетельствует о начале нового этапа напряженности между Россией и Западом, добавил пресс-секретарь российского президента."Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности США в этот конфликт", - подчеркнул он.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
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дмитрий песков, ракетные удары, владимир путин, россия, запад
Политика, Дмитрий Песков, ракетные удары, Владимир Путин, РОССИЯ, ЗАПАД
12:30 18.11.2024
 
Разрешение на удары по РФ означает новый виток напряженности, заявил Песков

Песков: если было разрешение наносить удары по РФ, оно означает новый виток напряженности

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© POOL
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин четко разъяснил позицию Кремля в отношении решений по ударам дальнобойными ракетами по ее территории, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
"Здесь позиция нашего президента, позиция российской стороны была предельно четко и недвусмысленно сформулирована главой нашего государства в его заявлении, которое он сделал в Санкт-Петербурге", - объяснил Песков, отвечая на вопрос журналистов об обращении Путина по вопросу разрешения американской администрацией ударов поставленным Западом оружием вглубь России.
При этом такое решение свидетельствует о начале нового этапа напряженности между Россией и Западом, добавил пресс-секретарь российского президента.
"Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности США в этот конфликт", - подчеркнул он.
Байден - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
"Решил рискнуть": в Польше объяснили, зачем Байден разрешил удары вглубь РФ
11:47
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
 
ПолитикаДмитрий Песковракетные ударыВладимир ПутинРОССИЯЗАПАД
 
 
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