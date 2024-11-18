https://1prime.ru/20241118/rakety-852885977.html

Разрешение на удары по РФ означает новый виток напряженности, заявил Песков

Разрешение на удары по РФ означает новый виток напряженности, заявил Песков - 18.11.2024, ПРАЙМ

Разрешение на удары по РФ означает новый виток напряженности, заявил Песков

Президент России Владимир Путин четко разъяснил позицию Кремля в отношении решений по ударам дальнобойными ракетами по ее территории, подчеркнул пресс-секретарь | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T12:30+0300

2024-11-18T12:30+0300

2024-11-18T12:30+0300

политика

дмитрий песков

ракетные удары

владимир путин

россия

запад

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин четко разъяснил позицию Кремля в отношении решений по ударам дальнобойными ракетами по ее территории, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков"Здесь позиция нашего президента, позиция российской стороны была предельно четко и недвусмысленно сформулирована главой нашего государства в его заявлении, которое он сделал в Санкт-Петербурге", - объяснил Песков, отвечая на вопрос журналистов об обращении Путина по вопросу разрешения американской администрацией ударов поставленным Западом оружием вглубь России. При этом такое решение свидетельствует о начале нового этапа напряженности между Россией и Западом, добавил пресс-секретарь российского президента."Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности США в этот конфликт", - подчеркнул он.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.

https://1prime.ru/20241118/voyna-852884530.html

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дмитрий песков, ракетные удары, владимир путин, россия, запад