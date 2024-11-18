Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рютте обвинил Россию в нарушениях воздушного пространства НАТО - 18.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241118/ryutte-852894233.html
Рютте обвинил Россию в нарушениях воздушного пространства НАТО
Рютте обвинил Россию в нарушениях воздушного пространства НАТО - 18.11.2024, ПРАЙМ
Рютте обвинил Россию в нарушениях воздушного пространства НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обвинил Россию в неоднократных нарушениях воздушного пространства альянса ракетами и дронами. Об этом он заявил в рамках... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T16:33+0300
2024-11-18T16:33+0300
политика
россия
марк рютте
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488699_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_a0791e3a338834984a0994489b2aa804.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обвинил Россию в неоднократных нарушениях воздушного пространства альянса ракетами и дронами. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Румынии."Повторяющиеся проникновения БПЛА и ракет России в воздушное пространство НАТО опасны и неприемлемы. НАТО уже усилила свою ПВО на восточном фланге и продолжает это делать, учитывая важность надежных систем ПВО, которые остаются нашим приоритетом", - подчеркнул Рютте.Рютте также заметил, что безопасность на Черном море является одной из приоритетных задач НАТО. По этой причине альянс готов осуществлять поддержку своих союзников.Ранее Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков беспилотника, которые якобы находятся на вооружении России.
https://1prime.ru/20241114/nato-852819664.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488699_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_705d2f0546e554dd2c700b8c70c70de7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, марк рютте, нато
Политика, РОССИЯ, Марк Рютте, НАТО
16:33 18.11.2024
 
Рютте обвинил Россию в нарушениях воздушного пространства НАТО

Рютте обвинил Россию в нарушениях воздушного пространства НАТО ракетами и БПЛА

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обвинил Россию в неоднократных нарушениях воздушного пространства альянса ракетами и дронами. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Румынии.
"Повторяющиеся проникновения БПЛА и ракет России в воздушное пространство НАТО опасны и неприемлемы. НАТО уже усилила свою ПВО на восточном фланге и продолжает это делать, учитывая важность надежных систем ПВО, которые остаются нашим приоритетом", - подчеркнул Рютте.
Рютте также заметил, что безопасность на Черном море является одной из приоритетных задач НАТО. По этой причине альянс готов осуществлять поддержку своих союзников.
Ранее Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков беспилотника, которые якобы находятся на вооружении России.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
Генсек НАТО Рютте назвал главные задачи альянса
14 ноября, 14:22
 
ПолитикаРОССИЯМарк РюттеНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала