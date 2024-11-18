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Рютте обвинил Россию в нарушениях воздушного пространства НАТО

Рютте обвинил Россию в нарушениях воздушного пространства НАТО - 18.11.2024, ПРАЙМ

Рютте обвинил Россию в нарушениях воздушного пространства НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обвинил Россию в неоднократных нарушениях воздушного пространства альянса ракетами и дронами. Об этом он заявил в рамках... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T16:33+0300

2024-11-18T16:33+0300

2024-11-18T16:33+0300

политика

россия

марк рютте

нато

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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обвинил Россию в неоднократных нарушениях воздушного пространства альянса ракетами и дронами. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Румынии."Повторяющиеся проникновения БПЛА и ракет России в воздушное пространство НАТО опасны и неприемлемы. НАТО уже усилила свою ПВО на восточном фланге и продолжает это делать, учитывая важность надежных систем ПВО, которые остаются нашим приоритетом", - подчеркнул Рютте.Рютте также заметил, что безопасность на Черном море является одной из приоритетных задач НАТО. По этой причине альянс готов осуществлять поддержку своих союзников.Ранее Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков беспилотника, которые якобы находятся на вооружении России.

https://1prime.ru/20241114/nato-852819664.html

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россия, марк рютте, нато