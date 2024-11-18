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Лондон ввел санкции против двух иранских компаний - 18.11.2024, ПРАЙМ
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Лондон ввел санкции против двух иранских компаний
Лондон ввел санкции против двух иранских компаний - 18.11.2024, ПРАЙМ
Лондон ввел санкции против двух иранских компаний
Великобритания расширила санкционный список против Ирана, добавив в него иранскую авиакомпанию Iran Air, а также судоходную компанию Ирана Islamic Republic of... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T16:09+0300
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иран
великобритания
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Великобритания расширила санкционный список против Ирана, добавив в него иранскую авиакомпанию Iran Air, а также судоходную компанию Ирана Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), следует из обновленного документа британского минфина. Введение санкций обосновывается тем, что обе компании "являются или были вовлечены во враждебную деятельность правительства Ирана, содействуя или оказывая поддержку или помощь организациям, ведущим бизнес в иранском оборонном секторе".
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иран
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иран, великобритания
ИРАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
16:09 18.11.2024 (обновлено: 16:10 18.11.2024)
 
Лондон ввел санкции против двух иранских компаний

Лондон ввел санкции против иранской авиакомпании Iran Air и судоходной компании IRISL

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Великобритания расширила санкционный список против Ирана, добавив в него иранскую авиакомпанию Iran Air, а также судоходную компанию Ирана Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), следует из обновленного документа британского минфина.
Введение санкций обосновывается тем, что обе компании "являются или были вовлечены во враждебную деятельность правительства Ирана, содействуя или оказывая поддержку или помощь организациям, ведущим бизнес в иранском оборонном секторе".
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
ЕС расширил санкции против Ирана за сотрудничество с Россией
14:56
 
ИРАНВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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