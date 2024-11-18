https://1prime.ru/20241118/sanktsii-852893361.html
Лондон ввел санкции против двух иранских компаний
Лондон ввел санкции против двух иранских компаний - 18.11.2024, ПРАЙМ
Лондон ввел санкции против двух иранских компаний
Великобритания расширила санкционный список против Ирана, добавив в него иранскую авиакомпанию Iran Air, а также судоходную компанию Ирана Islamic Republic of... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T16:09+0300
2024-11-18T16:09+0300
2024-11-18T16:10+0300
иран
великобритания
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Великобритания расширила санкционный список против Ирана, добавив в него иранскую авиакомпанию Iran Air, а также судоходную компанию Ирана Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), следует из обновленного документа британского минфина. Введение санкций обосновывается тем, что обе компании "являются или были вовлечены во враждебную деятельность правительства Ирана, содействуя или оказывая поддержку или помощь организациям, ведущим бизнес в иранском оборонном секторе".
https://1prime.ru/20241118/sanktsii-852890847.html
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иран, великобритания
Лондон ввел санкции против двух иранских компаний
Лондон ввел санкции против иранской авиакомпании Iran Air и судоходной компании IRISL
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Великобритания расширила санкционный список против Ирана, добавив в него иранскую авиакомпанию Iran Air, а также судоходную компанию Ирана Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), следует из обновленного документа британского минфина.
Введение санкций обосновывается тем, что обе компании "являются или были вовлечены во враждебную деятельность правительства Ирана, содействуя или оказывая поддержку или помощь организациям, ведущим бизнес в иранском оборонном секторе".
ЕС расширил санкции против Ирана за сотрудничество с Россией