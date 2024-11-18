https://1prime.ru/20241118/sanktsii-852893361.html

Лондон ввел санкции против двух иранских компаний

Лондон ввел санкции против двух иранских компаний - 18.11.2024, ПРАЙМ

Лондон ввел санкции против двух иранских компаний

Великобритания расширила санкционный список против Ирана, добавив в него иранскую авиакомпанию Iran Air, а также судоходную компанию Ирана Islamic Republic of... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T16:09+0300

2024-11-18T16:09+0300

2024-11-18T16:10+0300

иран

великобритания

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Великобритания расширила санкционный список против Ирана, добавив в него иранскую авиакомпанию Iran Air, а также судоходную компанию Ирана Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), следует из обновленного документа британского минфина. Введение санкций обосновывается тем, что обе компании "являются или были вовлечены во враждебную деятельность правительства Ирана, содействуя или оказывая поддержку или помощь организациям, ведущим бизнес в иранском оборонном секторе".

https://1prime.ru/20241118/sanktsii-852890847.html

иран

великобритания

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иран, великобритания