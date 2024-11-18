Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лондон внес в санкционный список судно под российским флагом - 18.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241118/sanktsii-852893599.html
Лондон внес в санкционный список судно под российским флагом
Лондон внес в санкционный список судно под российским флагом - 18.11.2024, ПРАЙМ
Лондон внес в санкционный список судно под российским флагом
Великобритания расширила антироссийский санкционный список, внеся в него судно под российским флагом, обозначенное как PORT OLYA-3, следует из обновленного... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T16:18+0300
2024-11-18T16:18+0300
политика
россия
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849966352_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_64cf0cfcf9b0e2fd7b0b3956b269ed8f.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, внеся в него судно под российским флагом, обозначенное как PORT OLYA-3, следует из обновленного документа британского Минфина."PORT OLYA-3 участвует в деятельности, целью или результатом которой является дестабилизация Украины, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, или получение выгоды от правительства России, или его поддержка", - сказано в документе. Утверждается, что судно якобы участвует в перевозке военных грузов из третьей страны в Россию.
https://1prime.ru/20241118/sanktsii-852893361.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849966352_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_c85922fc1b20847918171ea3886f6b67.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, великобритания
Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
16:18 18.11.2024
 
Лондон внес в санкционный список судно под российским флагом

Лондон внес в санкционный список судно PORT OLYA-3 под российским флагом

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкПрибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
Прибалтийский судостроительный завод Янтарь - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, внеся в него судно под российским флагом, обозначенное как PORT OLYA-3, следует из обновленного документа британского Минфина.
"PORT OLYA-3 участвует в деятельности, целью или результатом которой является дестабилизация Украины, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, или получение выгоды от правительства России, или его поддержка", - сказано в документе. Утверждается, что судно якобы участвует в перевозке военных грузов из третьей страны в Россию.
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
Лондон ввел санкции против двух иранских компаний
16:09
 
ПолитикаРОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала