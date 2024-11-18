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Лондон внес в санкционный список судно под российским флагом
Лондон внес в санкционный список судно под российским флагом - 18.11.2024, ПРАЙМ
Лондон внес в санкционный список судно под российским флагом
Великобритания расширила антироссийский санкционный список, внеся в него судно под российским флагом, обозначенное как PORT OLYA-3, следует из обновленного... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T16:18+0300
2024-11-18T16:18+0300
2024-11-18T16:18+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, внеся в него судно под российским флагом, обозначенное как PORT OLYA-3, следует из обновленного документа британского Минфина."PORT OLYA-3 участвует в деятельности, целью или результатом которой является дестабилизация Украины, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, или получение выгоды от правительства России, или его поддержка", - сказано в документе. Утверждается, что судно якобы участвует в перевозке военных грузов из третьей страны в Россию.
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Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Лондон внес в санкционный список судно под российским флагом
Лондон внес в санкционный список судно PORT OLYA-3 под российским флагом
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, внеся в него судно под российским флагом, обозначенное как PORT OLYA-3, следует из обновленного документа британского Минфина.
"PORT OLYA-3 участвует в деятельности, целью или результатом которой является дестабилизация Украины, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, или получение выгоды от правительства России, или его поддержка", - сказано в документе. Утверждается, что судно якобы участвует в перевозке военных грузов из третьей страны в Россию.
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