https://1prime.ru/20241118/sanktsii-852895518.html

Стали известны подробности 15-го пакета санкций против России

Стали известны подробности 15-го пакета санкций против России - 18.11.2024, ПРАЙМ

Стали известны подробности 15-го пакета санкций против России

ЕС намерен в рамках 15-го пакета антироссийских санкций ввести рестрикции против энергетики России и новых физлиц, в том числе спортсменов, церковных деятелей и | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T17:17+0300

2024-11-18T17:17+0300

2024-11-18T17:17+0300

политика

россия

ес

венгрия

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_b759141d776c9aa1bb2705a40fb98856.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. ЕС намерен в рамках 15-го пакета антироссийских санкций ввести рестрикции против энергетики России и новых физлиц, в том числе спортсменов, церковных деятелей и должностных лиц ООН. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.По словам Сийярто, Будапешт выступает против любых санкционных ограничений против России. Кроме того, венгерская сторона не позволит вводить какие-либо ограничения, которые могут нанести урон Будапешту."Некоторые страны ЕС кровь из глаз требуют санкций на энергетику, речь идет о санкциях против поставок нефти и природного газа, а также атомной промышленности", - заметил глава венгерского МИД.

https://1prime.ru/20241118/sanktsii-852893361.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ес, венгрия