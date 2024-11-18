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Стали известны подробности 15-го пакета санкций против России - 18.11.2024, ПРАЙМ
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Стали известны подробности 15-го пакета санкций против России
Стали известны подробности 15-го пакета санкций против России - 18.11.2024, ПРАЙМ
Стали известны подробности 15-го пакета санкций против России
ЕС намерен в рамках 15-го пакета антироссийских санкций ввести рестрикции против энергетики России и новых физлиц, в том числе спортсменов, церковных деятелей и | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T17:17+0300
2024-11-18T17:17+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. ЕС намерен в рамках 15-го пакета антироссийских санкций ввести рестрикции против энергетики России и новых физлиц, в том числе спортсменов, церковных деятелей и должностных лиц ООН. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.По словам Сийярто, Будапешт выступает против любых санкционных ограничений против России. Кроме того, венгерская сторона не позволит вводить какие-либо ограничения, которые могут нанести урон Будапешту."Некоторые страны ЕС кровь из глаз требуют санкций на энергетику, речь идет о санкциях против поставок нефти и природного газа, а также атомной промышленности", - заметил глава венгерского МИД.
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россия, ес, венгрия
Политика, РОССИЯ, ЕС, ВЕНГРИЯ
17:17 18.11.2024
 
Стали известны подробности 15-го пакета санкций против России

Сийярто: ЕС обсуждает в рамках 15-го пакета санкции против энергетики и физлиц

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. ЕС намерен в рамках 15-го пакета антироссийских санкций ввести рестрикции против энергетики России и новых физлиц, в том числе спортсменов, церковных деятелей и должностных лиц ООН. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По словам Сийярто, Будапешт выступает против любых санкционных ограничений против России. Кроме того, венгерская сторона не позволит вводить какие-либо ограничения, которые могут нанести урон Будапешту.
"Некоторые страны ЕС кровь из глаз требуют санкций на энергетику, речь идет о санкциях против поставок нефти и природного газа, а также атомной промышленности", - заметил глава венгерского МИД.
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