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Суд в Москве оштрафовал Google на 7,6 миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на 7,6 миллиона рублей - 18.11.2024, ПРАЙМ

Суд в Москве оштрафовал Google на 7,6 миллиона рублей

Таганский суд Москвы в понедельник оштрафовал компанию Google в общей сложности на 7,6 миллиона рублей по двум аналогичным протоколам за отказ ограничить доступ | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T17:10+0300

2024-11-18T17:10+0300

2024-11-18T17:13+0300

россия

суд

google

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы в понедельник оштрафовал компанию Google в общей сложности на 7,6 миллиона рублей по двум аналогичным протоколам за отказ ограничить доступ к запрещенному контенту, сообщили в понедельник РИА Новости в суде."Постановлениями Таганского районного суда города Москвы Гугл ЛЛС (Google LLC) признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административных штрафов в размере 3,8 миллиона рублей и 3,8 миллиона рублей, за оба - 7,6 миллиона", - сказала собеседница агентства.Протоколы были составлены за отказ компании удалить запрещенный контент. О какой именно информации идет речь, в пресс-службе не уточнили.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, google