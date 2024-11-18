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Суд в Москве оштрафовал Google на 7,6 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Google на 7,6 миллиона рублей - 18.11.2024, ПРАЙМ
Суд в Москве оштрафовал Google на 7,6 миллиона рублей
Таганский суд Москвы в понедельник оштрафовал компанию Google в общей сложности на 7,6 миллиона рублей по двум аналогичным протоколам за отказ ограничить доступ | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T17:10+0300
2024-11-18T17:10+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы в понедельник оштрафовал компанию Google в общей сложности на 7,6 миллиона рублей по двум аналогичным протоколам за отказ ограничить доступ к запрещенному контенту, сообщили в понедельник РИА Новости в суде."Постановлениями Таганского районного суда города Москвы Гугл ЛЛС (Google LLC) признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административных штрафов в размере 3,8 миллиона рублей и 3,8 миллиона рублей, за оба - 7,6 миллиона", - сказала собеседница агентства.Протоколы были составлены за отказ компании удалить запрещенный контент. О какой именно информации идет речь, в пресс-службе не уточнили.
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россия, суд, google
Суд в Москве оштрафовал Google на 7,6 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Google на 7,6 миллиона рублей по двум протоколам
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы в понедельник оштрафовал компанию Google в общей сложности на 7,6 миллиона рублей по двум аналогичным протоколам за отказ ограничить доступ к запрещенному контенту, сообщили в понедельник РИА Новости в суде.
"Постановлениями Таганского районного суда города Москвы Гугл ЛЛС (Google LLC) признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административных штрафов в размере 3,8 миллиона рублей и 3,8 миллиона рублей, за оба - 7,6 миллиона", - сказала собеседница агентства.
Протоколы были составлены за отказ компании удалить запрещенный контент. О какой именно информации идет речь, в пресс-службе не уточнили.