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Россия и КНДР увеличат число чартерных рейсов между странами
Россия и КНДР увеличат число чартерных рейсов между странами - 19.11.2024, ПРАЙМ
Россия и КНДР увеличат число чартерных рейсов между странами
Россия и КНДР договорились увеличить количество чартерных рейсов между странами, при этом их планируется запустить не только из востока России, но и из крупных... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T21:09+0300
2024-11-19T21:09+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия и КНДР договорились увеличить количество чартерных рейсов между странами, при этом их планируется запустить не только из востока России, но и из крупных городов, сообщило Минприроды РФ. "За 9 месяцев 2024 года туристический поток между Россией и КНДР составил свыше пяти тысяч человек. Более 70% его приходится на авиасообщение. Стороны договорились увеличить количество чартерных рейсов между странами. При этом их планируется запустить не только из востока России, но и из крупных городов страны", - говорится в сообщении. В ходе одиннадцатой российско-корейской межправительственной комиссии в Пхеньяне состоялись десятки встреч, где стороны обсуждали сотрудничество в разных направлениях, включая спорт, культуру, туризм и образование, отметило министерство. Министр природных ресурсов и экологии России, сопредседатель межправкомиссии, также встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном. В сфере спорта стороны также договорились увеличить число обменов. Также Россия и КНДР намерены наращивать сотрудничество в сфере культуры. Речь идёт о возможности посещать страны культурных деятелей для выступлений и совместных мероприятий, обмене художественными выставками и кинофестивалями. "Важнейшее направление совместной работы - сфера образования. В Пхеньяне планируется открыть Центр открытого образования на русском языке на базе Педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу. Российский партнер проекта - Благовещенский государственный педагогический университет", - добавляется в сообщении Минприроды РФ.
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россия, кндр, туризм, чартеры
Экономика, РОССИЯ, КНДР, Туризм, чартеры
Россия и КНДР увеличат число чартерных рейсов между странами
Минприроды: РФ и КНДР договорились увеличить число чартеров между странами
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия и КНДР договорились увеличить количество чартерных рейсов между странами, при этом их планируется запустить не только из востока России, но и из крупных городов, сообщило Минприроды РФ.
"За 9 месяцев 2024 года туристический поток между Россией и КНДР составил свыше пяти тысяч человек. Более 70% его приходится на авиасообщение. Стороны договорились увеличить количество чартерных рейсов между странами. При этом их планируется запустить не только из востока России, но и из крупных городов страны", - говорится в сообщении.
В ходе одиннадцатой российско-корейской межправительственной комиссии в Пхеньяне состоялись десятки встреч, где стороны обсуждали сотрудничество в разных направлениях, включая спорт, культуру, туризм и образование, отметило министерство. Министр природных ресурсов и экологии России, сопредседатель межправкомиссии, также встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном.
В сфере спорта стороны также договорились увеличить число обменов. Также Россия и КНДР намерены наращивать сотрудничество в сфере культуры. Речь идёт о возможности посещать страны культурных деятелей для выступлений и совместных мероприятий, обмене художественными выставками и кинофестивалями.
"Важнейшее направление совместной работы - сфера образования. В Пхеньяне планируется открыть Центр открытого образования на русском языке на базе Педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу. Российский партнер проекта - Благовещенский государственный педагогический университет", - добавляется в сообщении Минприроды РФ.
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