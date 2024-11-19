https://1prime.ru/20241119/ekonomika-852912647.html

Банк России предсказал оптимистичный сценарий развития экономики

Банк России предсказал оптимистичный сценарий развития экономики - 19.11.2024, ПРАЙМ

Банк России предсказал оптимистичный сценарий развития экономики

Банк России видит предпосылки для более оптимистичного развития российской экономики, чем предполагает его базовый сценарий, сказала глава ЦБ РФ Эльвира... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T13:46+0300

2024-11-19T13:46+0300

2024-11-19T13:46+0300

экономика

банк россии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Банк России видит предпосылки для более оптимистичного развития российской экономики, чем предполагает его базовый сценарий, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая во вторник в Госдуме. Она напомнила, что в рамках подготовки "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы" регулятор готовит один базовый прогноз и три альтернативных. "Сейчас мы видим предпосылки, я бы хотела на это обратить внимание, и для более оптимистичного сценария - он называется "Выше потенциала", из чего он исходит? Он исходит из того, что инвестиции последних лет, масштабные инвестиции, которые были, они будут переходить уже в производственную фазу в следующем году и дадут более высокую отдачу для экономики", - отметила Набиуллина. "В этом случае предложение быстрее догонит спрос, инфляция будет тормозить быстрее, а значит мы сможем быстрее возвращать ключевую ставку к ее нейтральному уровню", - добавила она. Он также указала, что этот сценарий ЦБ близок к базовому прогнозу правительства РФ. Как указано в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ РФ, дезинфляционный сценарий развития ситуации в экономике РФ предполагает расширение предложения, в том числе за счет роста инвестиций в основной капитал. В случае, если рост предложения сможет полностью покрыть повышенный внутренний спрос, то инфляционное давление будет снижаться, и Банк России может раньше перейти к смягчению денежно-кредитной политики. В этом сценарии рост экономики России, по оценке регулятора, в 2025 году составит 2-3%, инфляция замедлится до - 4-4,5%, а ключевая ставка в среднем за год будет в коридоре 15-18%. В базовом сценарии рост экономики ожидается на 0,5-1,5%, инфляция - 4,5-5%, а ставка в среднем за год - 17-20%.

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банк россии, эльвира набиуллина