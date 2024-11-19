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МИД Эстонии призвал готовиться "подкрепить" войсками мирный план Трампа - 19.11.2024, ПРАЙМ
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МИД Эстонии призвал готовиться "подкрепить" войсками мирный план Трампа
МИД Эстонии призвал готовиться "подкрепить" войсками мирный план Трампа - 19.11.2024, ПРАЙМ
МИД Эстонии призвал готовиться "подкрепить" войсками мирный план Трампа
Европа должна быть готова отправить вооруженные силы на Украину, чтобы поддержать любое мирное соглашение, предложенное Дональдом Трампом, заявил министр... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T09:24+0300
2024-11-19T10:45+0300
политика
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Европа должна быть готова отправить вооруженные силы на Украину, чтобы поддержать любое мирное соглашение, предложенное Дональдом Трампом, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна в беседе с изданием Financial Times."Европейские лидеры должны быть готовы отправить военные силы в Украину, чтобы подкрепить любое мирное соглашение между Киевом и Москвой, разработанное Дональдом Трампом", - заметил собеседник газеты.Он также отметил, что членство Украины в НАТО является лучшей гарантией ее безопасности, но если США выступят против этого приглашения, Европе придется вмешаться и разместить свои вооруженные силы для сдерживания дальнейшей российской агрессии.В Москве неоднократно отмечали, что ориентация Украины на присоединение к НАТО стала причиной начала спецоперации в Украине. Кремль в свою очередь отметил, что Запад должен осознавать потенциальную опасность прямого вовлечения в конфликт.
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эстония, украина, сша
Политика, ЭСТОНИЯ, УКРАИНА, США
09:24 19.11.2024 (обновлено: 10:45 19.11.2024)
 
МИД Эстонии призвал готовиться "подкрепить" войсками мирный план Трампа

Цахна: ЕС должен готовиться "подкрепить" мирный план Трампа силами на Украине

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Европа должна быть готова отправить вооруженные силы на Украину, чтобы поддержать любое мирное соглашение, предложенное Дональдом Трампом, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна в беседе с изданием Financial Times.
"Европейские лидеры должны быть готовы отправить военные силы в Украину, чтобы подкрепить любое мирное соглашение между Киевом и Москвой, разработанное Дональдом Трампом", - заметил собеседник газеты.
Он также отметил, что членство Украины в НАТО является лучшей гарантией ее безопасности, но если США выступят против этого приглашения, Европе придется вмешаться и разместить свои вооруженные силы для сдерживания дальнейшей российской агрессии.
В Москве неоднократно отмечали, что ориентация Украины на присоединение к НАТО стала причиной начала спецоперации в Украине. Кремль в свою очередь отметил, что Запад должен осознавать потенциальную опасность прямого вовлечения в конфликт.
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