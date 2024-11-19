https://1prime.ru/20241119/estoniya-852905179.html

МИД Эстонии призвал готовиться "подкрепить" войсками мирный план Трампа

МИД Эстонии призвал готовиться "подкрепить" войсками мирный план Трампа - 19.11.2024, ПРАЙМ

МИД Эстонии призвал готовиться "подкрепить" войсками мирный план Трампа

Европа должна быть готова отправить вооруженные силы на Украину, чтобы поддержать любое мирное соглашение, предложенное Дональдом Трампом, заявил министр... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T09:24+0300

2024-11-19T09:24+0300

2024-11-19T10:45+0300

политика

эстония

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Европа должна быть готова отправить вооруженные силы на Украину, чтобы поддержать любое мирное соглашение, предложенное Дональдом Трампом, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна в беседе с изданием Financial Times."Европейские лидеры должны быть готовы отправить военные силы в Украину, чтобы подкрепить любое мирное соглашение между Киевом и Москвой, разработанное Дональдом Трампом", - заметил собеседник газеты.Он также отметил, что членство Украины в НАТО является лучшей гарантией ее безопасности, но если США выступят против этого приглашения, Европе придется вмешаться и разместить свои вооруженные силы для сдерживания дальнейшей российской агрессии.В Москве неоднократно отмечали, что ориентация Украины на присоединение к НАТО стала причиной начала спецоперации в Украине. Кремль в свою очередь отметил, что Запад должен осознавать потенциальную опасность прямого вовлечения в конфликт.

https://1prime.ru/20241108/estoniya-852692852.html

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эстония, украина, сша