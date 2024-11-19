https://1prime.ru/20241119/mosbirzha-852920594.html
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке - 19.11.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке
Приостановка торгов на срочном рынке Московской биржи была связана с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков, говорится в сообщении... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T16:56+0300
2024-11-19T16:56+0300
2024-11-19T16:56+0300
экономика
российский рынок акций
биржевые торги
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/49/837614984_29:0:3670:2048_1920x0_80_0_0_f79a2aea1071fda861f51e340f4f4919.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Приостановка торгов на срочном рынке Московской биржи была связана с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков, говорится в сообщении торговой площадки. "19 ноября 2024 года в связи с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков на срочном рынке Московской биржей были приостановлены торги с 16.18 мск. Для устранения ошибки биржей оперативно осуществлен штатный переход на резервное оборудование", - сообщила биржа. "Торги на срочном рынке будут возобновлены в 16.50, система готова для снятия заявок и подключения участников с 16.32", - говорится в сообщении. Торги на остальных рынках Московской биржи - фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, денежном рынке - проводятся в штатном режиме.
https://1prime.ru/20241116/mosbirzha-852867121.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/49/837614984_816:0:3547:2048_1920x0_80_0_0_0e066921028c9ddf801cb00b55db8d28.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский рынок акций, биржевые торги, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, Мосбиржа
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке
Мосбиржа объяснила приостановку торгов на срочном рынке аппаратной ошибкой
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Приостановка торгов на срочном рынке Московской биржи была связана с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков, говорится в сообщении торговой площадки.
"19 ноября 2024 года в связи с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков на срочном рынке Московской биржей были приостановлены торги с 16.18 мск. Для устранения ошибки биржей оперативно осуществлен штатный переход на резервное оборудование", - сообщила биржа.
"Торги на срочном рынке будут возобновлены в 16.50, система готова для снятия заявок и подключения участников с 16.32", - говорится в сообщении.
Торги на остальных рынках Московской биржи - фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, денежном рынке - проводятся в штатном режиме.
Мосбиржа решила ужесточить требования к представителям владельцев облигаций