https://1prime.ru/20241119/mosbirzha-852920594.html

Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке

Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке - 19.11.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке

Приостановка торгов на срочном рынке Московской биржи была связана с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков, говорится в сообщении... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T16:56+0300

2024-11-19T16:56+0300

2024-11-19T16:56+0300

экономика

российский рынок акций

биржевые торги

мосбиржа

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Приостановка торгов на срочном рынке Московской биржи была связана с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков, говорится в сообщении торговой площадки. "19 ноября 2024 года в связи с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков на срочном рынке Московской биржей были приостановлены торги с 16.18 мск. Для устранения ошибки биржей оперативно осуществлен штатный переход на резервное оборудование", - сообщила биржа. "Торги на срочном рынке будут возобновлены в 16.50, система готова для снятия заявок и подключения участников с 16.32", - говорится в сообщении. Торги на остальных рынках Московской биржи - фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, денежном рынке - проводятся в штатном режиме.

https://1prime.ru/20241116/mosbirzha-852867121.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, биржевые торги, мосбиржа