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Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке - 19.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241119/mosbirzha-852920594.html
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке - 19.11.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке
Приостановка торгов на срочном рынке Московской биржи была связана с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков, говорится в сообщении... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T16:56+0300
2024-11-19T16:56+0300
экономика
российский рынок акций
биржевые торги
мосбиржа
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Приостановка торгов на срочном рынке Московской биржи была связана с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков, говорится в сообщении торговой площадки. "19 ноября 2024 года в связи с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков на срочном рынке Московской биржей были приостановлены торги с 16.18 мск. Для устранения ошибки биржей оперативно осуществлен штатный переход на резервное оборудование", - сообщила биржа. "Торги на срочном рынке будут возобновлены в 16.50, система готова для снятия заявок и подключения участников с 16.32", - говорится в сообщении. Торги на остальных рынках Московской биржи - фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, денежном рынке - проводятся в штатном режиме.
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российский рынок акций, биржевые торги, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, Мосбиржа
16:56 19.11.2024
 
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке

Мосбиржа объяснила приостановку торгов на срочном рынке аппаратной ошибкой

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковская биржа возобновила торги
Московская биржа возобновила торги - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Приостановка торгов на срочном рынке Московской биржи была связана с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков, говорится в сообщении торговой площадки.
"19 ноября 2024 года в связи с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков на срочном рынке Московской биржей были приостановлены торги с 16.18 мск. Для устранения ошибки биржей оперативно осуществлен штатный переход на резервное оборудование", - сообщила биржа.
"Торги на срочном рынке будут возобновлены в 16.50, система готова для снятия заявок и подключения участников с 16.32", - говорится в сообщении.
Торги на остальных рынках Московской биржи - фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, денежном рынке - проводятся в штатном режиме.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
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Экономикароссийский рынок акцийбиржевые торгиМосбиржа
 
 
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