https://1prime.ru/20241119/peskov-852910935.html
В Кремле назвали непредсказуемыми действия администрации Трампа
В Кремле назвали непредсказуемыми действия администрации Трампа - 19.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали непредсказуемыми действия администрации Трампа
Действия администрации избранного президента США Дональда Трампа пока трудно предсказать. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T12:56+0300
2024-11-19T12:56+0300
2024-11-19T12:56+0300
политика
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Действия администрации избранного президента США Дональда Трампа пока трудно предсказать. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы не знаем, что именно собирается делать администрация Трампа. Я считаю, пока это крайне непредсказуемо", — заявил пресс-секретарь главы государства.Ранее Песков отмечал, что у российской стороны есть "скромная надежда" на восстановления отношений Москвы и Вашингтона, которые на данный момент находятся на самом низком уровне.Дональд Трамп уже был президентом США с 2017 по 2021 годы, и его победа на выборах позволила ему вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. О его победе сообщили самые крупные американские СМИ: Associated Press, Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
https://1prime.ru/20241119/tramp-852909005.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_777a4feb5f038e79ba49dd9fdb2a0701.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле назвали непредсказуемыми действия администрации Трампа
Песков: действия администрации Трампа пока трудно предсказать
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Действия администрации избранного президента США Дональда Трампа пока трудно предсказать. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы не знаем, что именно собирается делать администрация Трампа. Я считаю, пока это крайне непредсказуемо", — заявил пресс-секретарь главы государства.
Ранее Песков отмечал, что у российской стороны есть "скромная надежда" на восстановления отношений Москвы и Вашингтона, которые на данный момент находятся на самом низком уровне.
Дональд Трамп уже был президентом США с 2017 по 2021 годы, и его победа на выборах позволила ему вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. О его победе сообщили самые крупные американские СМИ: Associated Press, Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
СМИ: лидеры G20 не упомянули Трампа на саммите