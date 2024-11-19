https://1prime.ru/20241119/peskov-852910935.html

В Кремле назвали непредсказуемыми действия администрации Трампа

В Кремле назвали непредсказуемыми действия администрации Трампа - 19.11.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали непредсказуемыми действия администрации Трампа

Действия администрации избранного президента США Дональда Трампа пока трудно предсказать. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T12:56+0300

2024-11-19T12:56+0300

2024-11-19T12:56+0300

политика

россия

сша

дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Действия администрации избранного президента США Дональда Трампа пока трудно предсказать. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы не знаем, что именно собирается делать администрация Трампа. Я считаю, пока это крайне непредсказуемо", — заявил пресс-секретарь главы государства.Ранее Песков отмечал, что у российской стороны есть "скромная надежда" на восстановления отношений Москвы и Вашингтона, которые на данный момент находятся на самом низком уровне.Дональд Трамп уже был президентом США с 2017 по 2021 годы, и его победа на выборах позволила ему вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. О его победе сообщили самые крупные американские СМИ: Associated Press, Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.

https://1prime.ru/20241119/tramp-852909005.html

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россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп