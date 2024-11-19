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В Кремле назвали непредсказуемыми действия администрации Трампа - 19.11.2024, ПРАЙМ
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В Кремле назвали непредсказуемыми действия администрации Трампа
В Кремле назвали непредсказуемыми действия администрации Трампа - 19.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали непредсказуемыми действия администрации Трампа
Действия администрации избранного президента США Дональда Трампа пока трудно предсказать. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T12:56+0300
2024-11-19T12:56+0300
политика
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Действия администрации избранного президента США Дональда Трампа пока трудно предсказать. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы не знаем, что именно собирается делать администрация Трампа. Я считаю, пока это крайне непредсказуемо", — заявил пресс-секретарь главы государства.Ранее Песков отмечал, что у российской стороны есть "скромная надежда" на восстановления отношений Москвы и Вашингтона, которые на данный момент находятся на самом низком уровне.Дональд Трамп уже был президентом США с 2017 по 2021 годы, и его победа на выборах позволила ему вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. О его победе сообщили самые крупные американские СМИ: Associated Press, Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
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россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
12:56 19.11.2024
 
В Кремле назвали непредсказуемыми действия администрации Трампа

Песков: действия администрации Трампа пока трудно предсказать

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Действия администрации избранного президента США Дональда Трампа пока трудно предсказать. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы не знаем, что именно собирается делать администрация Трампа. Я считаю, пока это крайне непредсказуемо", — заявил пресс-секретарь главы государства.
Ранее Песков отмечал, что у российской стороны есть "скромная надежда" на восстановления отношений Москвы и Вашингтона, которые на данный момент находятся на самом низком уровне.
Дональд Трамп уже был президентом США с 2017 по 2021 годы, и его победа на выборах позволила ему вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. О его победе сообщили самые крупные американские СМИ: Associated Press, Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
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СМИ: лидеры G20 не упомянули Трампа на саммите
11:50
 
ПолитикаРОССИЯСШАДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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