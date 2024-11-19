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"Несемся к своей погибели": шведов и финнов инструктируют на случай войны

"Несемся к своей погибели": шведов и финнов инструктируют на случай войны - 19.11.2024, ПРАЙМ

"Несемся к своей погибели": шведов и финнов инструктируют на случай войны

Шведские и финские власти призывают своих граждан к подготовке к возможному вооруженному конфликту, передает французское издание Le Figaro. | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T14:21+0300

2024-11-19T14:21+0300

2024-11-19T14:21+0300

политика

россия

швеция

финляндия

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Шведские и финские власти призывают своих граждан к подготовке к возможному вооруженному конфликту, передает французское издание Le Figaro."В понедельник власти Швеции начали распространять среди населения брошюры о том, как вести себя в кризисной ситуации, а правительство Финляндии запустило сайт с советами на эту тему", — говорится в материале.В 32-страничном документе описываются угрозы, с которыми сталкиваются скандинавские страны, и даются советы по созданию запасов продовольствия и воды. Брошюры с этой информацией будут распространены среди населения Швеции, а также доступны в Интернете на нескольких языках, включая арабский и сомалийский."Брошюры на арабском и сомалийском. Мир обезумел. Мы несемся к своей погибели", — отметил в комментариях один из читателей газеты.Ранее бывший главнокомандующий вооруженными силами Швеции призывал жителей страны "морально готовиться к войне".Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20241114/zelenskiy-852828312.html

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