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"Несемся к своей погибели": шведов и финнов инструктируют на случай войны - 19.11.2024, ПРАЙМ
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"Несемся к своей погибели": шведов и финнов инструктируют на случай войны
"Несемся к своей погибели": шведов и финнов инструктируют на случай войны - 19.11.2024, ПРАЙМ
"Несемся к своей погибели": шведов и финнов инструктируют на случай войны
Шведские и финские власти призывают своих граждан к подготовке к возможному вооруженному конфликту, передает французское издание Le Figaro. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T14:21+0300
2024-11-19T14:21+0300
политика
россия
швеция
финляндия
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Шведские и финские власти призывают своих граждан к подготовке к возможному вооруженному конфликту, передает французское издание Le Figaro."В понедельник власти Швеции начали распространять среди населения брошюры о том, как вести себя в кризисной ситуации, а правительство Финляндии запустило сайт с советами на эту тему", — говорится в материале.В 32-страничном документе описываются угрозы, с которыми сталкиваются скандинавские страны, и даются советы по созданию запасов продовольствия и воды. Брошюры с этой информацией будут распространены среди населения Швеции, а также доступны в Интернете на нескольких языках, включая арабский и сомалийский."Брошюры на арабском и сомалийском. Мир обезумел. Мы несемся к своей погибели", — отметил в комментариях один из читателей газеты.Ранее бывший главнокомандующий вооруженными силами Швеции призывал жителей страны "морально готовиться к войне".Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, швеция, финляндия
Политика, РОССИЯ, ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ
14:21 19.11.2024
 
"Несемся к своей погибели": шведов и финнов инструктируют на случай войны

Le Figaro: шведов и финнов начали инструктировать на случай войны

© Фото : NATO Официальные письма от Финляндии и Швеции о просьбе вступления в НАТО
Официальные письма от Финляндии и Швеции о просьбе вступления в НАТО - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Шведские и финские власти призывают своих граждан к подготовке к возможному вооруженному конфликту, передает французское издание Le Figaro.
"В понедельник власти Швеции начали распространять среди населения брошюры о том, как вести себя в кризисной ситуации, а правительство Финляндии запустило сайт с советами на эту тему", — говорится в материале.
В 32-страничном документе описываются угрозы, с которыми сталкиваются скандинавские страны, и даются советы по созданию запасов продовольствия и воды. Брошюры с этой информацией будут распространены среди населения Швеции, а также доступны в Интернете на нескольких языках, включая арабский и сомалийский.
"Брошюры на арабском и сомалийском. Мир обезумел. Мы несемся к своей погибели", — отметил в комментариях один из читателей газеты.
Ранее бывший главнокомандующий вооруженными силами Швеции призывал жителей страны "морально готовиться к войне".
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
Зеленскому в Финляндии вынесли приговор
14 ноября, 20:14
 
ПолитикаРОССИЯШВЕЦИЯФИНЛЯНДИЯ
 
 
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