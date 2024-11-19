https://1prime.ru/20241119/pribyl-852914039.html

Банк России назвал ожидаемый объем прибыли по итогам года

Банк России назвал ожидаемый объем прибыли по итогам года - 19.11.2024, ПРАЙМ

Банк России назвал ожидаемый объем прибыли по итогам года

Банк России по итогам 2024 года ожидает прибыль, сопоставимую с прошлогодним уровнем в 140 миллиардов рублей, перечислит средства в федеральный бюджет, заявила... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T14:09+0300

2024-11-19T14:09+0300

2024-11-19T14:23+0300

банк россии

прибыль

бюджет

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Банк России по итогам 2024 года ожидает прибыль, сопоставимую с прошлогодним уровнем в 140 миллиардов рублей, перечислит средства в федеральный бюджет, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Согласно годовому отчету ЦБ, регулятор в 2023 году получил прибыль в 140,4 миллиарда рублей против убытка годом ранее в 721,7 миллиарда рублей."Действительно, в этом году мы ожидали убыток, но сейчас мы видим, что получим прибыль, сопоставимую с прошлым годом. Как положено, средства будут перечислены в бюджет", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.Она напомнила, что ЦБ перечислил в бюджет в прошлом году 105 миллиардов рублей. Согласно законодательству, регулятор перечисляет в федеральный бюджет 75% полученной им по итогам года прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов.Основной причиной, почему Банк России теперь ждет по итогам года прибыль, по словам Набиуллиной, стал рост доходов от операций по предоставлению банкам ликвидности.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

прибыль, бюджет