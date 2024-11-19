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Банк России назвал ожидаемый объем прибыли по итогам года - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Банк России назвал ожидаемый объем прибыли по итогам года
Банк России назвал ожидаемый объем прибыли по итогам года - 19.11.2024, ПРАЙМ
Банк России назвал ожидаемый объем прибыли по итогам года
Банк России по итогам 2024 года ожидает прибыль, сопоставимую с прошлогодним уровнем в 140 миллиардов рублей, перечислит средства в федеральный бюджет, заявила... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T14:09+0300
2024-11-19T14:23+0300
банк россии
прибыль
бюджет
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Банк России по итогам 2024 года ожидает прибыль, сопоставимую с прошлогодним уровнем в 140 миллиардов рублей, перечислит средства в федеральный бюджет, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Согласно годовому отчету ЦБ, регулятор в 2023 году получил прибыль в 140,4 миллиарда рублей против убытка годом ранее в 721,7 миллиарда рублей."Действительно, в этом году мы ожидали убыток, но сейчас мы видим, что получим прибыль, сопоставимую с прошлым годом. Как положено, средства будут перечислены в бюджет", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.Она напомнила, что ЦБ перечислил в бюджет в прошлом году 105 миллиардов рублей. Согласно законодательству, регулятор перечисляет в федеральный бюджет 75% полученной им по итогам года прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов.Основной причиной, почему Банк России теперь ждет по итогам года прибыль, по словам Набиуллиной, стал рост доходов от операций по предоставлению банкам ликвидности.
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прибыль, бюджет
Банк России, прибыль, бюджет
14:09 19.11.2024 (обновлено: 14:23 19.11.2024)
 
Банк России назвал ожидаемый объем прибыли по итогам года

Набиуллина: ЦБ по итогам года ожидает прибыль, сопоставимую с прошлогодней

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Банк России по итогам 2024 года ожидает прибыль, сопоставимую с прошлогодним уровнем в 140 миллиардов рублей, перечислит средства в федеральный бюджет, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Согласно годовому отчету ЦБ, регулятор в 2023 году получил прибыль в 140,4 миллиарда рублей против убытка годом ранее в 721,7 миллиарда рублей.
"Действительно, в этом году мы ожидали убыток, но сейчас мы видим, что получим прибыль, сопоставимую с прошлым годом. Как положено, средства будут перечислены в бюджет", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.
Она напомнила, что ЦБ перечислил в бюджет в прошлом году 105 миллиардов рублей. Согласно законодательству, регулятор перечисляет в федеральный бюджет 75% полученной им по итогам года прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов.
Основной причиной, почему Банк России теперь ждет по итогам года прибыль, по словам Набиуллиной, стал рост доходов от операций по предоставлению банкам ликвидности.
 
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