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В Севастополе задержали двух жителей Крыма, совершивших теракт - 19.11.2024, ПРАЙМ
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В Севастополе задержали двух жителей Крыма, совершивших теракт
В Севастополе задержали двух жителей Крыма, совершивших теракт - 19.11.2024, ПРАЙМ
В Севастополе задержали двух жителей Крыма, совершивших теракт
В Севастополе задержаны два жителя Крыма, подорвавшие автомобиль по приказу Киева. В результате теракта погиб капитан 1 ранга Валерий Транковский, рассказали в... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T10:05+0300
2024-11-19T10:09+0300
происшествия
теракт
крым
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. В Севастополе задержаны два жителя Крыма, подорвавшие автомобиль по приказу Киева. В результате теракта погиб капитан 1 ранга Валерий Транковский, рассказали в ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым задержаны двое граждан России, совершивших 13 ноября 2024 года в Севастополе по заданию службы безопасности Украины подрыв автомобиля под управлением начальника штаба – первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота Российской Федерации капитана 1 ранга Транковского Валерия Николаевича, получившего ранения, несовместимые с жизнью", - следует из заявления ведомства. Сообщается, что первой исполнительницей была жительница Севастополя 1986 года рождения, осуществлявшая наблюдение за офицером по приказу украинских спецслужб. Второй исполнитель теракта, житель Ялты, 1977 года рождения, осуществил подрыв собранного заранее и закрепленного под автомобилем устройства.В ФСБ заявили, что теракт был спланирован и организован начальником пятого управления департамента контрразведки СБ Украины полковником Юрием Мурилёвым, операцией руководил зампред СБ Украины генерал-майор Александр Поклад.В ходе обыска у задержанных граждан изъято еще одно самодельное взрывное устройство. В настоящее время детали происшествия уточняются.
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теракт, крым
Происшествия, теракт, КРЫМ
10:05 19.11.2024 (обновлено: 10:09 19.11.2024)
 
В Севастополе задержали двух жителей Крыма, совершивших теракт

ФСБ: задержаны двое жителей Крыма, подорвавшие в Севастополе машину капитана Транковского

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. В Севастополе задержаны два жителя Крыма, подорвавшие автомобиль по приказу Киева. В результате теракта погиб капитан 1 ранга Валерий Транковский, рассказали в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым задержаны двое граждан России, совершивших 13 ноября 2024 года в Севастополе по заданию службы безопасности Украины подрыв автомобиля под управлением начальника штаба – первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота Российской Федерации капитана 1 ранга Транковского Валерия Николаевича, получившего ранения, несовместимые с жизнью", - следует из заявления ведомства.
Сообщается, что первой исполнительницей была жительница Севастополя 1986 года рождения, осуществлявшая наблюдение за офицером по приказу украинских спецслужб. Второй исполнитель теракта, житель Ялты, 1977 года рождения, осуществил подрыв собранного заранее и закрепленного под автомобилем устройства.
В ФСБ заявили, что теракт был спланирован и организован начальником пятого управления департамента контрразведки СБ Украины полковником Юрием Мурилёвым, операцией руководил зампред СБ Украины генерал-майор Александр Поклад.
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В ходе обыска у задержанных граждан изъято еще одно самодельное взрывное устройство. В настоящее время детали происшествия уточняются.
 
ПроисшествиятерактКРЫМ
 
 
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