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Будущий советник Трампа назвал шагом к эскалации разрешение бить вглубь РФ - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Будущий советник Трампа назвал шагом к эскалации разрешение бить вглубь РФ
Будущий советник Трампа назвал шагом к эскалации разрешение бить вглубь РФ - 19.11.2024, ПРАЙМ
Будущий советник Трампа назвал шагом к эскалации разрешение бить вглубь РФ
Разрешение Украине наносить удары дальнобойным оружием по России является шагом к эскалации и вызовет непредсказуемые последствия. Об этом в интервью Fox News... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T10:25+0300
2024-11-19T10:25+0300
политика
сша
удары по территории россии
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Разрешение Украине наносить удары дальнобойным оружием по России является шагом к эскалации и вызовет непредсказуемые последствия. Об этом в интервью Fox News заявил потенциальный советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц."Это еще один шаг по пути эскалации. И никто не знает, к чему это приведет", - подчеркнул он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что этот шаг повысит напряженность и изменит суть конфликта на Украине. Глава государства Владимир Путин также подчеркивал, что решение стран НАТО использовать западное оружие дальнего радиуса действия на Украине заставит Россию принимать решения на основе созданных угроз.
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сша, удары по территории россии
Политика, США, удары по территории России
10:25 19.11.2024
 
Будущий советник Трампа назвал шагом к эскалации разрешение бить вглубь РФ

Уолц: разрешение ВСУ бить вглубь России представляет собой шаг к эскалации

© РИА Новости . Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США перед Монументом Вашингтону
Флаги США перед Монументом Вашингтону - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Юки Ивамура
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Разрешение Украине наносить удары дальнобойным оружием по России является шагом к эскалации и вызовет непредсказуемые последствия. Об этом в интервью Fox News заявил потенциальный советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.
"Это еще один шаг по пути эскалации. И никто не знает, к чему это приведет", - подчеркнул он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что этот шаг повысит напряженность и изменит суть конфликта на Украине. Глава государства Владимир Путин также подчеркивал, что решение стран НАТО использовать западное оружие дальнего радиуса действия на Украине заставит Россию принимать решения на основе созданных угроз.
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