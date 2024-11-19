https://1prime.ru/20241119/volodin-852914137.html

В Госдуме рассказали, кто несет ответственность за снижение инфляции

В Госдуме рассказали, кто несет ответственность за снижение инфляции - 19.11.2024, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, кто несет ответственность за снижение инфляции

Не только Банк России, но также правительство и Госдума отвечают за реализацию задачи по снижению инфляции в России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T14:13+0300

2024-11-19T14:13+0300

2024-11-19T14:13+0300

экономика

россия

госдума

вячеслав володин

правительство рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430607_0:0:2977:1674_1920x0_80_0_0_896adf7b5e1400605dfc5183cbf72697.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Не только Банк России, но также правительство и Госдума отвечают за реализацию задачи по снижению инфляции в России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. Во вторник в Госдуме выступает глава ЦБ Эльвира Набиуллина, докладывая об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов. "Давайте мы поддержим Центральный банк и надеемся, что достигнут цели, которые здесь заявлены. А мы, со своей стороны, будем делать всё. Вот исходите из того: и правительство, и Центральный банк, и Государственная дума ответственны в реализации задач, которые сейчас и Центральный банк здесь озвучивает, и мы будем предлагать", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Он отметил, что Набиуллина впервые в рамках диалога с Думой, докладывая основы единой денежно-кредитной политики, продемонстрировала прогноз Центробанка. "Значит, коллеги, 25-й год: базовый прогноз Центрального банка - 4,5-5% инфляция, ключевая ставка - 17-20%. 26-й год: 4% инфляция, 12-13% ключевая ставка. 27-й год: 4% инфляция, 7,5-8% ключевая ставка. Очень ответственное решение, заявление, с которым выступает председатель Центрального банка перед депутатами", - добавил Володин.

https://1prime.ru/20241119/stavka-852912791.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, вячеслав володин, правительство рф