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В Госдуме рассказали, кто несет ответственность за снижение инфляции - 19.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241119/volodin-852914137.html
В Госдуме рассказали, кто несет ответственность за снижение инфляции
В Госдуме рассказали, кто несет ответственность за снижение инфляции - 19.11.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, кто несет ответственность за снижение инфляции
Не только Банк России, но также правительство и Госдума отвечают за реализацию задачи по снижению инфляции в России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T14:13+0300
2024-11-19T14:13+0300
экономика
россия
госдума
вячеслав володин
правительство рф
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Не только Банк России, но также правительство и Госдума отвечают за реализацию задачи по снижению инфляции в России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. Во вторник в Госдуме выступает глава ЦБ Эльвира Набиуллина, докладывая об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов. "Давайте мы поддержим Центральный банк и надеемся, что достигнут цели, которые здесь заявлены. А мы, со своей стороны, будем делать всё. Вот исходите из того: и правительство, и Центральный банк, и Государственная дума ответственны в реализации задач, которые сейчас и Центральный банк здесь озвучивает, и мы будем предлагать", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Он отметил, что Набиуллина впервые в рамках диалога с Думой, докладывая основы единой денежно-кредитной политики, продемонстрировала прогноз Центробанка. "Значит, коллеги, 25-й год: базовый прогноз Центрального банка - 4,5-5% инфляция, ключевая ставка - 17-20%. 26-й год: 4% инфляция, 12-13% ключевая ставка. 27-й год: 4% инфляция, 7,5-8% ключевая ставка. Очень ответственное решение, заявление, с которым выступает председатель Центрального банка перед депутатами", - добавил Володин.
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россия, госдума, вячеслав володин, правительство рф
Экономика, РОССИЯ, Госдума, Вячеслав Володин, Правительство РФ
14:13 19.11.2024
 
В Госдуме рассказали, кто несет ответственность за снижение инфляции

Володин: ЦБ, Госдума и правительство несут ответственность за снижение инфляции

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Не только Банк России, но также правительство и Госдума отвечают за реализацию задачи по снижению инфляции в России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
Во вторник в Госдуме выступает глава ЦБ Эльвира Набиуллина, докладывая об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов.
"Давайте мы поддержим Центральный банк и надеемся, что достигнут цели, которые здесь заявлены. А мы, со своей стороны, будем делать всё. Вот исходите из того: и правительство, и Центральный банк, и Государственная дума ответственны в реализации задач, которые сейчас и Центральный банк здесь озвучивает, и мы будем предлагать", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Он отметил, что Набиуллина впервые в рамках диалога с Думой, докладывая основы единой денежно-кредитной политики, продемонстрировала прогноз Центробанка.
"Значит, коллеги, 25-й год: базовый прогноз Центрального банка - 4,5-5% инфляция, ключевая ставка - 17-20%. 26-й год: 4% инфляция, 12-13% ключевая ставка. 27-й год: 4% инфляция, 7,5-8% ключевая ставка. Очень ответственное решение, заявление, с которым выступает председатель Центрального банка перед депутатами", - добавил Володин.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
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13:51
 
ЭкономикаРОССИЯГосдумаВячеслав ВолодинПравительство РФ
 
 
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