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Цены на бензин вернулись к росту на российской бирже

Цены на бензин вернулись к росту на российской бирже - 20.11.2024, ПРАЙМ

Цены на бензин вернулись к росту на российской бирже

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду вернулась к росту после двух торговых дней стремительного... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T14:18+0300

2024-11-20T14:18+0300

2024-11-20T14:18+0300

экономика

россия

бензин

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду вернулась к росту после двух торговых дней стремительного снижения, свидетельствуют данные торгов. На прошлой неделе после объявления о возможной отмене запрета на экспорт бензина марки Аи-92 и Аи-95 подорожали на 3,5% и 4,9% соответственно. Однако за понедельник и вторник цена на них снизилась примерно на 4%, практически отыграв рост предыдущей семидневки. Так, за среду цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,82%, до 60 019 рублей за тонну. Также подорожал и бензин Аи-95 - на 1,33%, до 62 879 рублей за тонну. Кроме того, по итогам торговой сессии выросла цена на летнее и зимнее дизельное топливо. Тонна летнего дизтоплива подорожала на 0,35%, до 60 284 рублей, зимнего - на 0,19%, до 73 708 рублей. При этом цена на межсезонное дизтопливо снизилась на 0,43% - до 57 927 рублей за тонну. Мазут за день вырос в цене на 0,46%, до 28 257 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,4%, до 79 924 рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 0,91% - до 31 836 рублей за тонну. Вице-премьер РФ Александр Новак в начале ноября поручил Минэнерго проработать предложение о досрочном снятии запрета на экспорт бензина Аи-92, если по итогам анализа подтвердятся его излишки. Позднее министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что министерство уже внесло в кабмин предложения об отмене эмбарго на экспорт бензина в целом. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Также в октябре Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.

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россия, бензин