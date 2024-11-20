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Эксперт назвал преимущества прямого доступа страховщиков России к бирже

Эксперт назвал преимущества прямого доступа страховщиков России к бирже - 20.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал преимущества прямого доступа страховщиков России к бирже

Прямой доступ страховщиков РФ к бирже позволит им более эффективно и оперативно управлять своими портфелями, данная инициатива в большей степени касается... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T17:04+0300

2024-11-20T17:04+0300

2024-11-20T17:04+0300

страховщики

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Прямой доступ страховщиков РФ к бирже позволит им более эффективно и оперативно управлять своими портфелями, данная инициатива в большей степени касается наиболее крупных компаний и только тех, у которых действует сильное казначейство, сказал РИА Новости вице-президент ВСС Глеб Яковлев. Ранее в среду комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал авторам доработать и снова внести законопроект, который разрешает страховщикам получать лицензии дилеров и торговать на фондовом рынке РФ. Законопроект внесен группой депутатов и сенаторов. Он разрешает страховым организациям совмещать страховую деятельность с иными предусмотренными для них федеральными законами видами деятельности, в том числе с деятельностью дилера на рынке ценных бумаг. Это, согласно пояснительной записке, позволит им получать лицензии дилеров и участвовать в торгах на фондовом рынке без посредников. В заключении комитета отмечается, что предлагаемое совмещение страховой деятельности с деятельностью дилера "сопряжено с рядом системных рисков и может негативно отразиться на интересах потребителей страховых услуг, однако законопроект не содержит положений, позволяющих устранить такие риски". "Прямой доступ к бирже позволит более эффективно и оперативно управлять своим портфелем, что в свою очередь сделает страховые продукты более привлекательными для клиентов-физических лиц, особенно те, выплаты по которым зависят от результатов инвестиционной деятельности страховщика", - считает Яковлев. "Не думаю, что после принятия законопроекта весь страховой рынок ринется торговать на бирже ценными бумагами. Пожалуй, что данная инициатива в большей степени касается наиболее крупных страховщиков и только тех, у которых действует сильное казначейство, сопоставимое по компетенции с банками и УК (управляющими компаниями – ред.)", - добавил он.

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страховщики, биржа, всс