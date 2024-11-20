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Эксперт назвал преимущества прямого доступа страховщиков России к бирже - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперт назвал преимущества прямого доступа страховщиков России к бирже
Эксперт назвал преимущества прямого доступа страховщиков России к бирже - 20.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал преимущества прямого доступа страховщиков России к бирже
Прямой доступ страховщиков РФ к бирже позволит им более эффективно и оперативно управлять своими портфелями, данная инициатива в большей степени касается... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T17:04+0300
2024-11-20T17:04+0300
страховщики
биржа
всс
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Прямой доступ страховщиков РФ к бирже позволит им более эффективно и оперативно управлять своими портфелями, данная инициатива в большей степени касается наиболее крупных компаний и только тех, у которых действует сильное казначейство, сказал РИА Новости вице-президент ВСС Глеб Яковлев. Ранее в среду комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал авторам доработать и снова внести законопроект, который разрешает страховщикам получать лицензии дилеров и торговать на фондовом рынке РФ. Законопроект внесен группой депутатов и сенаторов. Он разрешает страховым организациям совмещать страховую деятельность с иными предусмотренными для них федеральными законами видами деятельности, в том числе с деятельностью дилера на рынке ценных бумаг. Это, согласно пояснительной записке, позволит им получать лицензии дилеров и участвовать в торгах на фондовом рынке без посредников. В заключении комитета отмечается, что предлагаемое совмещение страховой деятельности с деятельностью дилера "сопряжено с рядом системных рисков и может негативно отразиться на интересах потребителей страховых услуг, однако законопроект не содержит положений, позволяющих устранить такие риски". "Прямой доступ к бирже позволит более эффективно и оперативно управлять своим портфелем, что в свою очередь сделает страховые продукты более привлекательными для клиентов-физических лиц, особенно те, выплаты по которым зависят от результатов инвестиционной деятельности страховщика", - считает Яковлев. "Не думаю, что после принятия законопроекта весь страховой рынок ринется торговать на бирже ценными бумагами. Пожалуй, что данная инициатива в большей степени касается наиболее крупных страховщиков и только тех, у которых действует сильное казначейство, сопоставимое по компетенции с банками и УК (управляющими компаниями – ред.)", - добавил он.
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страховщики, биржа, всс
страховщики, биржа, ВСС
17:04 20.11.2024
 
Эксперт назвал преимущества прямого доступа страховщиков России к бирже

ВСС: прямой доступ страховщиков РФ к бирже позволит им эффективнее управлять портфелями

© Фото : пресс-служба ГК "Элемент"Книга заявок в ходе размещения "Элемента" покрыта с переподпиской
Книга заявок в ходе размещения Элемента покрыта с переподпиской - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© Фото : пресс-служба ГК "Элемент"
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Прямой доступ страховщиков РФ к бирже позволит им более эффективно и оперативно управлять своими портфелями, данная инициатива в большей степени касается наиболее крупных компаний и только тех, у которых действует сильное казначейство, сказал РИА Новости вице-президент ВСС Глеб Яковлев.
Ранее в среду комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал авторам доработать и снова внести законопроект, который разрешает страховщикам получать лицензии дилеров и торговать на фондовом рынке РФ. Законопроект внесен группой депутатов и сенаторов. Он разрешает страховым организациям совмещать страховую деятельность с иными предусмотренными для них федеральными законами видами деятельности, в том числе с деятельностью дилера на рынке ценных бумаг. Это, согласно пояснительной записке, позволит им получать лицензии дилеров и участвовать в торгах на фондовом рынке без посредников.
В заключении комитета отмечается, что предлагаемое совмещение страховой деятельности с деятельностью дилера "сопряжено с рядом системных рисков и может негативно отразиться на интересах потребителей страховых услуг, однако законопроект не содержит положений, позволяющих устранить такие риски".
"Прямой доступ к бирже позволит более эффективно и оперативно управлять своим портфелем, что в свою очередь сделает страховые продукты более привлекательными для клиентов-физических лиц, особенно те, выплаты по которым зависят от результатов инвестиционной деятельности страховщика", - считает Яковлев.
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"Не думаю, что после принятия законопроекта весь страховой рынок ринется торговать на бирже ценными бумагами. Пожалуй, что данная инициатива в большей степени касается наиболее крупных страховщиков и только тех, у которых действует сильное казначейство, сопоставимое по компетенции с банками и УК (управляющими компаниями – ред.)", - добавил он.
 
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