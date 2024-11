https://1prime.ru/20241120/dajdzhest-852933910.html

Дайджест зарубежных СМИ - 14 ноября

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную зарубежными газетами) | 20.11.2024, ПРАЙМ

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную зарубежными газетами) Изменение ядерной доктрины РФ - Наиболее обсуждаемой новостью вторника в западных СМИ стала публикация указа президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". По оценкам британской Telegraph, "обновление" ядерной доктрины имеет "множество преимуществ": документ создает новостные заголовки, выглядит "устрашающим" и, "если повезет", может заставить американцев "дважды подумать о ракетах". Издание считает, что шаг дает почву для критики президента США Джо Байдена тем, кто обвиняет его в эскалации военного конфликта на Украине, при этом изменение доктрины "укрепляет" тезис победившего на выборах в США Дональда Трампа о том, что военный конфликт должен быть завершен как можно скорее. Издание считает, что наиболее "значимым" посылом в новой ядерной доктрине РФ является пункт о том, что "руководство государственной политикой ядерного сдерживания осуществляет президент Российской Федерации", потому что, как пишет издание, именно он будет решать, будет ли РФ применять ядерное оружие. New York Times считает, что публикация доктрины может быть "последним" указанием руководства РФ о том, что страна может применить ядерное оружие в ответ на атаки Украины, осуществляемые при поддержке США, а "ответ" может быть направлен "как против американских объектов, так и против самой Украины. Corriere della Sera назвала шаг "ожидаемым". Издание считает, что подписав указ, президент РФ высказал позицию страны, "не говоря ни слова". "Посыл ясен", - пишет газета. Шестой тестовый полет корабля Starship - Мировая пресса в ночь на среду активно следила за шестым тестовым полетом космического корабля Starship, который успешно приводнился в Индийском океане. Особое внимание западные СМИ обратили на тот факт, что площадку запуска в Техасе совместно с американским предпринимателем Илоном Маском посетил выигравший выборы президента США Дональд Трамп. По оценкам британской Guardian, визит Трампа на площадку демонстрирует "беспрецедентную близость" между самым богатым человеком в мире и будущим президентом США. Издание подчеркивает, что Маск, прозвавший себя "первым приятелем" Трампа, "практически неразлучен" с будущим американским лидером и имеет большое влияние на формирование его второго президентского срока. При этом совместное появление мужчин на площадке запуска, как считает издание, является чем-то "большим, чем просто взаимная поддержка". Washington Post напоминает читателям, что Starship занимает центральное место в планах Маска по полету человека на Марс. Издание подчеркивает, что визит Трампа на космодром проходит на фоне того, как Маск "стал ключевым советником Трампа", что, по оценкам газеты, может дать миллиардеру "огромное влияние" на деятельность компании НАСА. New York Times в контексте визита Трампа на площадку запуска в Техасе размышляет о том, как результаты президентских выборов в США повлияют на будущее Starship и компании SpaceX. Издание считает, что новая администрация может ускорить исполнение мечты Маска об отправке человека на Марс. Обещание Нетаньяху - Внимание зарубежных СМИ было приковано к заявлению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По словам политика, тот, кто вернет Израилю хотя бы одного заложника, сможет с семьей безопасно покинуть сектор Газа, а также получит пять миллионов долларов. New York Times пишет, что заявление сделано на фоне того, как переговоры о прекращении огня в секторе Газа зашли в тупик, количество жертв на территории анклава растет, а семьи заложников все больше отчаиваются из-за трудного положения своих родственников в плену. "Использовав все кнуты, Израиль решил выяснить, может ли пряник изменить ситуацию", - отмечает издание. Обещанное премьером вознаграждение американская газета называет "щедрым". Times of Israel связывает обещание политика с "серьезными предупреждениями" о состоянии израильских заложников, которых удерживает ХАМАС. Как пишет британская Guardian, объем помощи, поступающий в сектор Газа, упал до 11-месячного минимума. Израиль, как напоминает газета, отрицает, что намеренно ограничивает поставки помощи в сектор Газа или "закрывает глаза на разрастание банд и организованной преступности" после нападения на страну палестинского движения ХАМАС 7 октября прошлого года.

