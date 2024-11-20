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Финляндия приобретет новый суперкомпьютер - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Финляндия приобретет новый суперкомпьютер
Финляндия приобретет новый суперкомпьютер - 20.11.2024, ПРАЙМ
Финляндия приобретет новый суперкомпьютер
Финляндия приобретает новый национальный суперкомпьютер, сообщила финская государственная компания "Центр информационных технологий и науки" (CSC). | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T15:49+0300
2024-11-20T15:49+0300
финляндия
технологии
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Финляндия приобретает новый национальный суперкомпьютер, сообщила финская государственная компания "Центр информационных технологий и науки" (CSC). "Новый суперкомпьютер под названием Roihu является крупной инвестицией в национальную исследовательскую инфраструктуру. Roihu утроит ресурсы национальных суперкомпьютеров Финляндии и позволит совершить будущие прорывы в науке", - говорится в публикации на сайте компании. Общая стоимость нового суперкомпьютера и необходимых технологий оценивается примерно в 30 миллионов евро. Согласно CSC, Roihu предоставит эффективную и многофункциональную вычислительную среду для деятельности большинства финских исследователей. Его максимальная мощность составит 49 квадриллионов операций в секунду. "Крупные вычислительные задачи, требующие очень больших вычислительных ресурсов, по-прежнему будут решаться с помощью общеевропейского суперкомпьютера EuroHPC LUMI. Миссия Roihu как национального суперкомпьютера состоит в том, чтобы дополнить LUMI и предложить конкурентоспособные ресурсы большинству финских исследователей", - отметил директор центра Пекка Лехтовуори. Сообщается, что финские исследователи смогут начать использовать суперкомпьютер Roihu к концу 2025 года.
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финляндия, технологии
ФИНЛЯНДИЯ, Технологии
15:49 20.11.2024
 
Финляндия приобретет новый суперкомпьютер

CSC: Финляндия приобретает новый национальный суперкомпьютер

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© flickr.com / stanjourdan
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Финляндия приобретает новый национальный суперкомпьютер, сообщила финская государственная компания "Центр информационных технологий и науки" (CSC).
"Новый суперкомпьютер под названием Roihu является крупной инвестицией в национальную исследовательскую инфраструктуру. Roihu утроит ресурсы национальных суперкомпьютеров Финляндии и позволит совершить будущие прорывы в науке", - говорится в публикации на сайте компании.
Общая стоимость нового суперкомпьютера и необходимых технологий оценивается примерно в 30 миллионов евро.
Согласно CSC, Roihu предоставит эффективную и многофункциональную вычислительную среду для деятельности большинства финских исследователей. Его максимальная мощность составит 49 квадриллионов операций в секунду.
"Крупные вычислительные задачи, требующие очень больших вычислительных ресурсов, по-прежнему будут решаться с помощью общеевропейского суперкомпьютера EuroHPC LUMI. Миссия Roihu как национального суперкомпьютера состоит в том, чтобы дополнить LUMI и предложить конкурентоспособные ресурсы большинству финских исследователей", - отметил директор центра Пекка Лехтовуори.
Сообщается, что финские исследователи смогут начать использовать суперкомпьютер Roihu к концу 2025 года.
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