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ГТЛК заключила первый в России договор лизинга космических аппаратов

ГТЛК заключила первый в России договор лизинга космических аппаратов - 20.11.2024, ПРАЙМ

ГТЛК заключила первый в России договор лизинга космических аппаратов

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила первый в РФ договор лизинга космических аппаратов с группой компаний "Спутникс" в рамках... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T13:53+0300

2024-11-20T13:53+0300

2024-11-20T13:53+0300

россия

лизинг

космос

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила первый в РФ договор лизинга космических аппаратов с группой компаний "Спутникс" в рамках Транспортной недели-2024, сообщила компания. "ГТЛК заключила первый в России договор лизинга космических аппаратов с группой компаний "Спутникс", - сказано в релизе. "Договор на поставку трех космических аппаратов "Зоркий-2М" в лизинг заключен на 5 лет. Космический аппарат "Зоркий-2М" – новая модель спутника формата "CubeSat 12U", предназначенная для дистанционного зондирования Земли. Аппарат планируется выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 500-600 км", - добавили в ГТЛК. Аппарат обладает увеличенной скоростью передачи данных на Землю. Также спутник оснащен приемником для получения сигналов с морских судов и их передачи на наземные станции в системы мониторинга и обеспечения безопасности судоходства, в том числе по Северному морскому пути (СМП).

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россия, лизинг, космос