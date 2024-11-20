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ГТЛК заключила первый в России договор лизинга космических аппаратов - 20.11.2024, ПРАЙМ
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ГТЛК заключила первый в России договор лизинга космических аппаратов
ГТЛК заключила первый в России договор лизинга космических аппаратов - 20.11.2024, ПРАЙМ
ГТЛК заключила первый в России договор лизинга космических аппаратов
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила первый в РФ договор лизинга космических аппаратов с группой компаний "Спутникс" в рамках... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T13:53+0300
2024-11-20T13:53+0300
россия
лизинг
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила первый в РФ договор лизинга космических аппаратов с группой компаний "Спутникс" в рамках Транспортной недели-2024, сообщила компания. "ГТЛК заключила первый в России договор лизинга космических аппаратов с группой компаний "Спутникс", - сказано в релизе. "Договор на поставку трех космических аппаратов "Зоркий-2М" в лизинг заключен на 5 лет. Космический аппарат "Зоркий-2М" – новая модель спутника формата "CubeSat 12U", предназначенная для дистанционного зондирования Земли. Аппарат планируется выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 500-600 км", - добавили в ГТЛК. Аппарат обладает увеличенной скоростью передачи данных на Землю. Также спутник оснащен приемником для получения сигналов с морских судов и их передачи на наземные станции в системы мониторинга и обеспечения безопасности судоходства, в том числе по Северному морскому пути (СМП).
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россия, лизинг, космос
РОССИЯ, лизинг, космос
13:53 20.11.2024
 
ГТЛК заключила первый в России договор лизинга космических аппаратов

ГТЛК и "Спутникс" заключили первый в РФ договор лизинга космических аппаратов

© РИА Новости . Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкВ музее «Самара космическая»
В музее «Самара космическая» - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Юрий Стрелец
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила первый в РФ договор лизинга космических аппаратов с группой компаний "Спутникс" в рамках Транспортной недели-2024, сообщила компания.
"ГТЛК заключила первый в России договор лизинга космических аппаратов с группой компаний "Спутникс", - сказано в релизе.
"Договор на поставку трех космических аппаратов "Зоркий-2М" в лизинг заключен на 5 лет. Космический аппарат "Зоркий-2М" – новая модель спутника формата "CubeSat 12U", предназначенная для дистанционного зондирования Земли. Аппарат планируется выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 500-600 км", - добавили в ГТЛК.
Аппарат обладает увеличенной скоростью передачи данных на Землю. Также спутник оснащен приемником для получения сигналов с морских судов и их передачи на наземные станции в системы мониторинга и обеспечения безопасности судоходства, в том числе по Северному морскому пути (СМП).
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