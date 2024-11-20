https://1prime.ru/20241120/ndfl-852949333.html
СФ продлил порядок уплаты НДФЛ и страховых взносов при гособоронзаказе
СФ продлил порядок уплаты НДФЛ и страховых взносов при гособоронзаказе - 20.11.2024, ПРАЙМ
СФ продлил порядок уплаты НДФЛ и страховых взносов при гособоронзаказе
Совфед одобрил закон, продлевающий на следующий год для исполнителей государственного оборонного заказа (ГОЗ) мораторий на уплату НДФЛ и страховых взносов... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T13:46+0300
2024-11-20T13:46+0300
2024-11-20T13:46+0300
экономика
россия
совфед
гособоронзаказ
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/69/842526912_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_16d3a0f0dc20cec4d3b2e3090f6fa692.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, продлевающий на следующий год для исполнителей государственного оборонного заказа (ГОЗ) мораторий на уплату НДФЛ и страховых взносов одновременно с выплатой зарплаты. Документ продлевает до конца 2025 года приостановку действия нормы об одновременной уплате налогов и страховых взносов при оплате труда с отдельного счета, открытого в уполномоченном банке головному исполнителю (исполнителю) гособоронзаказа. Это позволит избежать кассовых разрывов, срыва в выплатах по гособоронзаказу, поясняла ранее директор департамента финансового мониторинга гособоронзаказа Минобороны России Ольга Осауленко. Документ должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Действующее налоговое законодательство предусматривает с 1 января 2023 года уплату налогов и страховых взносов единым налоговым платежом на единый налоговый счет. При этом закон о гособоронзаказе допускает списание средств на оплату труда с отдельного счета только при условии одновременной уплаты НДФЛ и страховых взносов. Однако внедренный в законодательство институт единого налогового платежа, согласно пояснительной записке, делает невыполнимым это требование. Поэтому ранее власти РФ приостановили на 2023-2024 годы это требование для исполнителей гособоронзаказа. Закон продлевает мораторий еще на год.
https://1prime.ru/20241112/moratoriy-852767872.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/69/842526912_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ae6bb3af4c7783227fd0ef587f9e28bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совфед, гособоронзаказ
Экономика, РОССИЯ, Совфед, гособоронзаказ
СФ продлил порядок уплаты НДФЛ и страховых взносов при гособоронзаказе
Совфед продлил на 2025 год порядок уплаты НДФЛ и страховых взносов при ГОЗ
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, продлевающий на следующий год для исполнителей государственного оборонного заказа (ГОЗ) мораторий на уплату НДФЛ и страховых взносов одновременно с выплатой зарплаты.
Документ продлевает до конца 2025 года приостановку действия нормы об одновременной уплате налогов и страховых взносов при оплате труда с отдельного счета, открытого в уполномоченном банке головному исполнителю (исполнителю) гособоронзаказа.
Это позволит избежать кассовых разрывов, срыва в выплатах по гособоронзаказу, поясняла ранее директор департамента финансового мониторинга гособоронзаказа Минобороны России Ольга Осауленко.
Документ должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
Действующее налоговое законодательство предусматривает с 1 января 2023 года уплату налогов и страховых взносов единым налоговым платежом на единый налоговый счет. При этом закон о гособоронзаказе допускает списание средств на оплату труда с отдельного счета только при условии одновременной уплаты НДФЛ и страховых взносов. Однако внедренный в законодательство институт единого налогового платежа, согласно пояснительной записке, делает невыполнимым это требование.
Поэтому ранее власти РФ приостановили на 2023-2024 годы это требование для исполнителей гособоронзаказа. Закон продлевает мораторий еще на год.
ГД одобрила продление моратория на уплату НДФЛ и страховых взносов при ГОЗ