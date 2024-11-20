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СФ продлил порядок уплаты НДФЛ и страховых взносов при гособоронзаказе

СФ продлил порядок уплаты НДФЛ и страховых взносов при гособоронзаказе - 20.11.2024, ПРАЙМ

СФ продлил порядок уплаты НДФЛ и страховых взносов при гособоронзаказе

Совфед одобрил закон, продлевающий на следующий год для исполнителей государственного оборонного заказа (ГОЗ) мораторий на уплату НДФЛ и страховых взносов... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T13:46+0300

2024-11-20T13:46+0300

2024-11-20T13:46+0300

экономика

россия

совфед

гособоронзаказ

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, продлевающий на следующий год для исполнителей государственного оборонного заказа (ГОЗ) мораторий на уплату НДФЛ и страховых взносов одновременно с выплатой зарплаты. Документ продлевает до конца 2025 года приостановку действия нормы об одновременной уплате налогов и страховых взносов при оплате труда с отдельного счета, открытого в уполномоченном банке головному исполнителю (исполнителю) гособоронзаказа. Это позволит избежать кассовых разрывов, срыва в выплатах по гособоронзаказу, поясняла ранее директор департамента финансового мониторинга гособоронзаказа Минобороны России Ольга Осауленко. Документ должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Действующее налоговое законодательство предусматривает с 1 января 2023 года уплату налогов и страховых взносов единым налоговым платежом на единый налоговый счет. При этом закон о гособоронзаказе допускает списание средств на оплату труда с отдельного счета только при условии одновременной уплаты НДФЛ и страховых взносов. Однако внедренный в законодательство институт единого налогового платежа, согласно пояснительной записке, делает невыполнимым это требование. Поэтому ранее власти РФ приостановили на 2023-2024 годы это требование для исполнителей гособоронзаказа. Закон продлевает мораторий еще на год.

https://1prime.ru/20241112/moratoriy-852767872.html

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россия, совфед, гособоронзаказ