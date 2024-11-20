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СФ продлил порядок уплаты НДФЛ и страховых взносов при гособоронзаказе - 20.11.2024, ПРАЙМ
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СФ продлил порядок уплаты НДФЛ и страховых взносов при гособоронзаказе
СФ продлил порядок уплаты НДФЛ и страховых взносов при гособоронзаказе - 20.11.2024, ПРАЙМ
СФ продлил порядок уплаты НДФЛ и страховых взносов при гособоронзаказе
Совфед одобрил закон, продлевающий на следующий год для исполнителей государственного оборонного заказа (ГОЗ) мораторий на уплату НДФЛ и страховых взносов... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T13:46+0300
2024-11-20T13:46+0300
экономика
россия
совфед
гособоронзаказ
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, продлевающий на следующий год для исполнителей государственного оборонного заказа (ГОЗ) мораторий на уплату НДФЛ и страховых взносов одновременно с выплатой зарплаты. Документ продлевает до конца 2025 года приостановку действия нормы об одновременной уплате налогов и страховых взносов при оплате труда с отдельного счета, открытого в уполномоченном банке головному исполнителю (исполнителю) гособоронзаказа. Это позволит избежать кассовых разрывов, срыва в выплатах по гособоронзаказу, поясняла ранее директор департамента финансового мониторинга гособоронзаказа Минобороны России Ольга Осауленко. Документ должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Действующее налоговое законодательство предусматривает с 1 января 2023 года уплату налогов и страховых взносов единым налоговым платежом на единый налоговый счет. При этом закон о гособоронзаказе допускает списание средств на оплату труда с отдельного счета только при условии одновременной уплаты НДФЛ и страховых взносов. Однако внедренный в законодательство институт единого налогового платежа, согласно пояснительной записке, делает невыполнимым это требование. Поэтому ранее власти РФ приостановили на 2023-2024 годы это требование для исполнителей гособоронзаказа. Закон продлевает мораторий еще на год.
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россия, совфед, гособоронзаказ
Экономика, РОССИЯ, Совфед, гособоронзаказ
13:46 20.11.2024
 
СФ продлил порядок уплаты НДФЛ и страховых взносов при гособоронзаказе

Совфед продлил на 2025 год порядок уплаты НДФЛ и страховых взносов при ГОЗ

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© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, продлевающий на следующий год для исполнителей государственного оборонного заказа (ГОЗ) мораторий на уплату НДФЛ и страховых взносов одновременно с выплатой зарплаты.
Документ продлевает до конца 2025 года приостановку действия нормы об одновременной уплате налогов и страховых взносов при оплате труда с отдельного счета, открытого в уполномоченном банке головному исполнителю (исполнителю) гособоронзаказа.
Это позволит избежать кассовых разрывов, срыва в выплатах по гособоронзаказу, поясняла ранее директор департамента финансового мониторинга гособоронзаказа Минобороны России Ольга Осауленко.
Документ должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
Действующее налоговое законодательство предусматривает с 1 января 2023 года уплату налогов и страховых взносов единым налоговым платежом на единый налоговый счет. При этом закон о гособоронзаказе допускает списание средств на оплату труда с отдельного счета только при условии одновременной уплаты НДФЛ и страховых взносов. Однако внедренный в законодательство институт единого налогового платежа, согласно пояснительной записке, делает невыполнимым это требование.
Поэтому ранее власти РФ приостановили на 2023-2024 годы это требование для исполнителей гособоронзаказа. Закон продлевает мораторий еще на год.
*Здание Госдумы - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
ГД одобрила продление моратория на уплату НДФЛ и страховых взносов при ГОЗ
12 ноября, 15:57
 
ЭкономикаРОССИЯСовфедгособоронзаказ
 
 
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